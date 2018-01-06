蔡衍明基金會 下鄉關懷弱勢

2018年01月06日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「新年快樂」、「身體要顧好」，蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫與趙忠傑5日在台中市舉辦「公益青年－送愛下鄉趣」，關懷在地弱勢急難家庭，發送邊緣戶每戶慰問紅包5000元及物資，以行動傳遞旺旺集團蔡衍明愛心基金會的「孝親敬老、關懷弱勢」精神，受惠家庭倍感溫馨。

蔡衍明愛心基金會自2009年發起愛心下鄉活動，針對弱勢與孤老等急難邊緣家庭送暖關懷，2015年起更擴大結合各地大學推動三節青年公益送愛活動，傳承、放送更多「助人」與「盡孝」能量，目前合作大專院校多達25家。

這場慰問頒贈活動與逢甲大學合作，在大雅區公所舉行，有20多名受惠邊緣戶到場，71歲林姓阿嬤自徐海倫手中接到紅包與溫馨的大擁抱，她泛淚說，2名兒子都因病住院，靠基金會這份愛心大紅包，年老又無依的她，才能讓孫子們今年還是可以團聚圍爐，她對基金會一再表示感謝及感恩。

徐海倫表示，蔡衍明愛心基金會董事長蔡衍明最重視「孝親敬老、關懷弱勢」精神，希望能將理念推廣到台灣每個角落，經逢甲大學師生及大雅區公所協助，將春節慰問金送到大雅區需要幫助的家庭，這是台灣人真正愛台灣、關懷社會的具體呈現。

趙忠傑指出，逢甲大學志工中心培訓青年關懷社會的理念，與蔡衍明愛心基金會理念一致，希望將基金會的愛傳遞出去，讓社會需要關懷的人都能感受基金會董事長蔡衍明對台灣這塊土地的關懷與愛。

大雅區公所主秘劉月琴表示，送愛下鄉活動讓邊緣戶感受到企業回饋地方、關懷弱勢的溫暖。大雅區雅楓里長張東開、大楓里長蔡界地及上楓里長鄧兆堂也到場代表受惠家庭致謝。

(中國時報)