啟用M503 北京升高對抗

2018年01月06日 04:10 中國時報 陳建仲

新的一年兩岸對抗形勢果然升高。北京透過軍機密集繞島航訓、遼寧號航艦群再次穿巡台海、習近平以軍委主席身分著戎裝親自出席解放軍擴大開訓，以及4日陸方逕行宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線等帶有軍事色彩的強勢作為，不僅是針對台灣泛綠陣營在今年選舉期間可能操作泛獨公投示警，同時也是針對美國可能操作「台灣牌」的企圖畫清紅線所在，展現強烈的反台獨態度。

針對M503北上航線及相關銜接航線，大陸國台辦表示本無須與台灣溝通，但啟用時大陸空管部門仍向台灣通報，台灣方面不要藉機做文章；但我方重炮回擊。陸委會反駁，指陸方片面撕毀2015年的對台承諾，破壞互信。國防部也強烈抗議相關航路危及台海飛航安全；蔡總統表示陸方動作無助區域穩定，應該避免。美國國務院也表示關切，希望雙方對話，重申美國反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀。

問題是蔡政府的抗議顯然無法改變M503北上航線啟用的事實，以及停止對岸以軍機和航母繞台巡航等對台軍事恫嚇的行動。蔡總統雖然「維持現狀」不離口，但卻無法平息大陸網民日益浮現的武統主張，中共黨媒《人民日報》海外版網站4日更刊文批評台灣要靠提升軍備「以武拒統」，不但是緣木求魚，而且是南轅北轍。加上解放軍日前舉辦2018年開訓動員大會，這是對岸建政以來，首度由軍委會主持開訓。陸方加強實戰化訓練的意涵值得關注。

北京升高軍事嚇阻動作，透露對岸正全面預防蔡政府朝向「挾洋自重、以武拒統」的方向前進。對岸多次公開批判民進黨執政是去中國化，在國際挑戰一中原則，更認為蔡政府的《國防報告書》強調「防衛固守、重層嚇阻」，和蔡總統年終媒體茶敘特別選在中科院都是有意對大陸對抗的舉動。

同時，美國《國家安全戰略報告》也將中國列為戰略競爭對手，時間點和立法院通過《公投法》修法案的時間相近，加上最近北韓局勢緊張，美國五角大廈可能企圖以北韓威脅為由，提升和台灣軍方的合作關係，因此北京近期可能就是選擇用軍事威脅的動作，阻止美國總統川普進一步打「台灣牌」的企圖。

蔡政府指陸方在M503北上航線上片面撕毀2015年的對台承諾；但蔡政府拒不承認九二共識，在北京眼中不也是片面撕毀對大陸的承諾嗎？兩岸當局目前的互信已幾近歸零，目前陸方對蔡政府採取不接觸、不協商的態度，因此我方從陸委會、國防部、國安會再到總統的呼籲或任何要求，其實都無法阻止陸方的片面動作，更何況M503是一條國際民用航線。

如果兩岸官方都不調整目前的政策，未來對抗強度必然會繼續升高，2018年兩岸關係將更加凶險。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)