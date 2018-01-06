年前跳槽 10場徵才5000職缺

2018年01月06日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

因應年前轉職潮，桃園市政府就業服務處在農曆年前辦理10場徵才活動，參與廠商超過180家，預估將釋出5000個職缺，地點遍及桃園各區，歡迎想轉換跑道的民眾來諮詢，就服處也預告今年徵才活動一定會突破300場，努力為桃園產業和市民搭起橋梁。

就業服務處長劉玉儀說，就服處去年共計辦理300場徵才活動，吸引1萬5693人參加，現場初步媒合1萬2217人、媒合率近7成8、實際上工者也有3成5，今年訂出「一鹿領先、職達未來」徵才主題，規畫多項主題徵才活動，希望能協助民眾在新的一年，在求職就業上贏在起跑點。

劉玉儀說，首波年前10場徵才活動，參與廠商超過180家，預估將釋出5000個職缺，有的是在公所內的10家在地廠商聯合徵才，有的是單一廠商徵才像是1月5日遠百企業、1月12日家樂福、1月25日友達光電龍潭廠，也有像1月10日中壢就業中心大型徵才活動，一次28家廠商釋出1200個職缺，各場次徵才訊息可至就業服務處網站查詢。

劉玉儀說，民眾求職模式改變，臨櫃求職已弱化，取而代之的是網路就業通、104或1111人力銀行等求職網站，因此徵才活動一定會比去年更多，像是去年大江地下街整裝出發，近30家廠商同時徵才，光青年安薪讚的求職登記就突破200個，今年也會循此模式跟大賣場合作聯合徵才，3月也會辦理新住民徵才，4、5月則搭配畢業季舉辦社會新鮮人徵才，像是日月光等公司季節性缺工需求也是合作對象，希望協助桃園市民順利轉職就業。

(中國時報)