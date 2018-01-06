櫻花鉤吻鮭生態中心 全新體驗

2018年01月06日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，將於2018年1月10日重新開放，這次重新開放館內新增了互動遊戲，藉由互動遊戲讓遊客了解國寶魚的生態及環境。還有館內最引人入勝的模擬天然棲地水族缸，可以近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態，觀察其體側8到12個橢圓形的斑點，歡迎大家一同體驗及認識台灣的國寶魚。

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心位於七家灣溪下游的河畔河階台地上，與七家灣溪主流以避難水道形式相接連，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心是武陵地區遊客必訪的熱門景點之一，每年都有超過10萬人次前往展示館瞭解櫻花鉤吻鮭的保育成果。

雪霸處表示，由於台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館自2006年開幕至今，已歷經十餘年的歲月，展示館的展示面版、圖片及燈光設備等已陳舊極需改善，於是館內決定於2017年10月休館進行整修工程，歷經3個多月整修工程，也將於1月10號重新開放。

此次生態中心展示館整修後，除館內解說版面資訊均已更新外，館內入口設有一面電視牆，有解說員為遊客解說有關國寶魚的保育策略、實際作為及保育成效，同時館內更新增了與台灣櫻花鉤吻鮭有關的互動遊戲，遊戲內容共分5關，模擬國寶魚在溪流中的生態，利用遊戲機上下左右的移動，來躲避天敵或是天災，遊客可藉由遊戲的互動內容，更深入的認識國寶魚的棲地環境與生態知識。

(中國時報)