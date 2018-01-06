猜錯流感疫苗 個人防護更重要

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中國時報
金傳春

近日新聞指出世衛組織錯估北半球本季流行的B型病毒株。其實，流感疫苗株包括A型流感的H1N1、H3N2及B型流感3病毒，其中H3N2病毒流行時導致的病徵最嚴重，因此應由科學思考疫苗的效益。

事實上，若流行病毒株與疫苗病毒株相吻合，疫苗效益較高。而台灣流行的病毒株常較世衛組織採歐美流行株為疫苗株的時間早兩年。可惜我國全民健保資料庫並未整合如小學生、社區老人公費施打的即時數據，實難速判。

B型流感病毒有山形與維多利亞兩支系，若先遇山形病毒，再接種維多利亞病毒，仍是山形病毒引發的免疫反應最強，強過接種的維多利亞病毒，即「歸咎初始抗原」或「抗原原罪」理論。今年北半球B型疫苗為似2008年的布里斯本病毒株，恰屬維多利亞支系。

台大病毒流行病學研究群鑒於台灣65歲以上長者的疫苗接種率自1998年的9.9%升至2007年的49.1%，但其流感肺炎死亡率如美國、義大利仍持續增加，所以同時比較疫苗與當年流行病毒株是否吻合，及2003年SARS流行後的公共衛生教育等作為兩因素，結果發現2003年SARS前的民眾警覺心較低，與2001～2002年B型流感疫苗病毒株不吻合，在全年超額死亡風險最高。

其次是2002～2003年A型流感疫苗的H3與H1亞型病毒株均猜錯， 再次是2004～2005年換為A型H3與B型兩病毒株均錯估，而2003年後有公衛作為，與疫苗吻合的風險最低，顯示疫苗猜錯時，個人防護顯得更重要。

換言之，當B型已猜錯，仍要留意A型病毒。尤其年長者有心肺宿疾、癌症、器官移植、愛滋病毒等免疫缺陷及新陳代謝病患者，也可接種四劑。此外，體弱多病者乘交通工具進出大型集會等人群壅塞處，或如電影院、KTV等通風不良場所，仍須戴口罩與備乾洗手液，減少感染。流感患者須在家休息，注意咳嗽禮節，免傳染他人。

疫苗錯估時，更應切實執行其他的個人預防作法。台灣可仿照英國的流感監視，對同一群人多年追蹤病毒趨變與疫苗保護因子。建議衛生單位積極鼓勵接種單位速登錄疫苗接種數據，以整合公費流感疫苗史、病毒分離率與全民健保就醫紀錄，即時監控各年齡層的流感疫苗保護力，以實證推動防疫策略。（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)

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