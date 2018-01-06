永平、三井合作 學生料理實習

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

永平工商與三井餐飲事業集團建教合作，培養學生對日本料理產生興趣，三井除每月提供高檔食材供實習課使用，另指派料理長到校傳授學生菜色製作。高三產專班學生，前往三井各店內、外場實習為期半年，鼓勵年輕學生及早立定志向，提早進入社會適應職場。

三井餐飲集團為培育相關人才，設有人力資源校務組，主任盧宗興說，餐飲業入門門檻低，但所需的技術層面高，提早在高中端與設有餐飲科學校建教合作，看重年輕人年紀越小吸收力越強，以高中3年加大學4年模式培育人才，兼顧學業與實務能力。

集團除每月提供1萬2000元食材供實習課程使用外，每學期另指派料理長到校傳授日本料理菜色，為增進學生對食材認知及了解採購流程，也安排學生參訪相關漁獲廠商。1、2年級在班上前六名學生可獲頒5000元獎學金，高三生進入各店實習，領有薪資外也有管理工作、績效獎金等。

學生魏誌辰在三井明水店外場實習，印象最深刻遇到客人搶買單，對方還是外國人，他以流利外語居中協調，雙方不至於尷尬最後開心散場，讓他覺得很有成就感。他也笑說，雖然偶爾還是會遇到「奧客」，但能訓練應對進退能力，處事更加圓融。

盧宗興表示，餐飲業新人平均薪資2萬5000元，要有2、3年資歷薪資才能上看3萬元，建教合作生在集團培訓，畢業後留用率超過9成，且起薪就有3萬3700元，期盼培育出更多一流的專業日式料理師傅及外場服務人員。

(中國時報)

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