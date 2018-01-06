國民黨竹市長黨內初選 3人登記

國民黨新竹市長黨內初選確定3人角逐，分別是左起李國璋、林耕仁，以及許明財（右一）。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

國民黨縣市長候選人提名初選登記作業，5日下午4時截止，新竹市計有市議員林耕仁、前市長許明財、市議員李國璋3人完成登記，原有意參選的前立委呂學樟因主委身分未參加，市議員鄭正鈐也退出初選，至於黨內初選提名是否即以全民調決定人選，1月底即能揭曉。

黨部主委呂學樟表示，參加選人領表均需繳交10萬元，辦理登記作業費及保證金各為50萬元，中央把新竹市長提名作業列為第2梯次，是回應新竹市民的期待，希望盡速整合全黨力量，組織團隊讓支持者就戰鬥位置，全面備戰。

國民黨中央此次已確定以全民調作為市長候選人的提名參考，元月中旬進行民調，20日將結果送交黨中央提名小組，元月31日若經中常會通過，即可公布提名人選，但是否民調最高者就能獲提名，各界也都在看。

呂學樟表示，他個人因是黨部主任委員，不能球員兼裁判，因此沒參加初選，不過他個人也從未表態不參選，相當耐人尋味。至於鄭正鈐則表示是為了黨內的和諧團結，成功不必在他，因此退出初選。

參選的3人中，前市長許明財本屆尋求連任時，以75564票敗給林智堅的76578票，此次欲捲土重來。身兼議會黨團書記長的林耕仁，早在前兩屆就有意參選，此次最早表態。李國璋雖是國民黨中最晚宣布投入市長選舉的人，不過，其形象清新，過去也曾擔任過竹市農產運銷公司總經理，基層也有不少擁護者。

(中國時報)

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