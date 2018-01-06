2018年01月06日 04:10 中國時報 黃丙喜

蔡政府的教育部和文化部競相藉著轉型正義之名「去蔣中正」而後快。在這種大氛圍下，政治大學5日舉行校務會議，也決議遷移政大圖書館的蔣中正銅像。

心理學有個名詞叫「僵固化的童年理論情結」，說的是許多菁英看似學問淵博，實際見識卻陷在童年時期自以為是的心理認知裡，經常做出許多違反常識的行為。政治和社會菁英一旦權力、聲名在握，特別容易犯下這種童年認知的錯誤，他們喜歡把歷史的功過歸於單一的好人或壞人，不顧當時整體社會的主客觀因素，過於偏執於個人的意識形態，做出許多有違常識的「常不識」作為而不自知。

讓童年偏執的認知情結更加根深柢固的3大因素是情感的共鳴、公開的承諾和個性的專制。蔡政府中有些政務官現在挾公權力，堅持去蔣作為，不問歷史的功過是非，正好也對應了心理學中童年理論的觀點。

蔡政府在執行去蔣行動時應深思，站得住腳的答案必須列出相對的解釋，蒐集觀察的結果，並證明它的可信度。追求正確性是人類為了改變想法而做的自覺動作，目的也就是為了克服童年本能反應的缺陷。政務官的一言一行關乎國家表率、社會觀瞻，怎能感情用事？

改變想法不是件容易的事，特別是處於同溫層的政治群體，而侵入核心是其中最有效的方法。知識份子是社會的良心，新聞媒體是社會的公器。公眾輿論和社會監督是導正政治人物偏狹作為的可靠力量。歷史是民族的大事，人民不能沉默以對！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)