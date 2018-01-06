批綠捷黑箱 楊麗環預言1月22日會流標

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中國時報
／桃園報導

爭取國民黨提名參選桃園市長的前立委楊麗環，5日和桃園捷運監督聯盟成員，痛斥桃市府捷運綠線標案，竟為被世界唾棄的韓國車廂量身訂做，拒本土廠商於門外、打臉總統蔡英文國車國造，誓言打擊黑箱，楊更大膽預言22日機電工程開標會因不足3家廠商技術性流標。

交通局長劉慶豐回應政治語言不予置評、不願隨之起舞，強調一切照規定走，也從未圖利特定廠商，反問：「到底是哪項條款量身訂做？請具體說明！」他說業者都是在商言商、諜對諜，自己負責標案都不知道會有哪些廠商來，諷刺楊有千里眼和順風耳的通天本領，會按預定進度進行，希望機電工程順利決標，土建的3個標案也在公開閱覽，力拼年中動工。

工商建研會歷屆會長聯誼會長史碩仁也為商界發聲，直言總工程經費高達723億元的捷運綠線，一如外界預測被分成5個標案，桃市府一再拆標、改標就是為了滿足特定廠商，尤以「惡名昭彰」的韓國車廂，早已被台鐵列為「不受歡迎廠商」的車廂，卻「呼聲最高」，市府圖利外商也等同宣告台商死刑、斷絕台商發展。楊麗環說，4屆14年立委任期為桃園爭取逾3600億元交通建設經費，綠線就是其中之一，但桃市府卻設下重重門檻，阻擋台灣甚至各國優質廠商，要求市長鄭文燦懸崖勒馬，不要讓掮客黑手伸進土木工程與機電系統，讓綠捷變成有心人士的提款機。

(中國時報)

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