詐富商 飯局妹認罪賠5175萬

2018年01月06日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

化名「娜塔莎」的飯局妹蕭淑媛，被控以「假交往，真詐財」騙走陳姓、李姓富商鉅款，台北地院5日開庭，娜塔莎認罪，強調已賠償被害人5175萬元，換得被害人律師當庭請求給她自新機會；蕭女也懇請法官輕判可易科罰金的有期徒刑6月以下刑度，好照顧父兄。全案辯論終結，1月19日宣判。

29歲的蕭淑媛，昨全身穿著深色衣褲、戴著棒球帽、墨鏡、口罩二度到法院出庭，庭審前後，面對媒體都不發一語。

名下仍有房有存款遭疑

香港籍陳姓富商指控和蕭女在飯局上認識並交往，「娜塔莎」以父母生病開刀、哥哥癱瘓等理由要求金援，他每次匯款2、300萬，還按月匯款50萬生活費，後發現她另有戀情才知被騙。 李姓富商則不甘心被騙2500萬多元，花錢請徵信社跟蹤，才拆穿騙局提告。北檢偵查後依詐欺罪起訴。

蕭女昨當庭坦承犯行認罪，還向法官說，已全數賠償提告陳姓、李姓2名富商，達成和解。只是大學肄業、曾當show girl的蕭女，2014至2016年本案發生期間並沒有工作，如數賠償被害人後，名下有房屋和3000多萬存款，引起公訴檢察官質疑資產何來？

她說，1800多萬元的房子，是李男借她頭款購買，「這就像家人，李像哥哥一樣照顧妹妹！錢已經還了」；存款則是投資賺來。法官接著追問，那來的錢去投資？蕭女則回說「本金是借來的」，她強調和陳姓富商交往期間，並沒有劈腿，「我和李沒有交往」。

稱父兄罹病扛家計犯案

因蕭認罪且已和解，法官裁定本案改簡式審判程序審理，調查證據結束，進行辯論。陳姓富商的委任律師和檢察官都認為，蕭女坦承犯行並全部賠償，請求依法判決；李姓富商的律師更替蕭女「求情」，請法官從輕量刑，給她自新機會。

蕭女辯護律師也提出事證，指蕭家有因車禍長期無法自理生活的哥哥，以致要承擔家計，才會犯案。另蕭母已過世、蕭父去年8月口腔癌開刀，需她照顧，請求法官從輕量處可易科罰金的刑度。

(中國時報)