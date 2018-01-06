4000萬海洛因藏乳膠枕 緝毒犬再建功

2018年01月06日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

國外毒梟利用去年「雙11」檔期郵務繁忙，自泰國以國際快遞將14公斤粉狀海洛因塞在14個乳膠枕內運送來台，經海關察覺有異攔獲，調查局航調處循線逮捕取貨的林姓嫌犯，林供稱不知道是毒品，對方僅告知成功後會給很多錢，全案由檢調追查中。

台中海關在去年11月9日自泰國郵寄來台的國際快捷郵包中，有3大箱真空「乳膠枕」經X光機發現有異，關員召來緝毒犬Simon嗅聞有反應後，打開發現乳膠枕車縫粗糙，逐一破枕竟發現14個乳膠枕共夾藏15包粉狀海洛因，重達近14公斤。

調查局循線查出，毒梟集團利用位於台中市南區一處700戶的集合式大樓，找來32樓遭斷水電且無人居住的1間套房為收寄住址，並以高利誘使25歲林嫌於10日前往代收的管理室取貨。

林嫌當天上午12時搭計程車前往管理室簽收提領後，利用推車將3大箱貨品推出門口，準備離開時，遭埋伏已久的專案人員壓制在地，林嫌當場束手就擒，他供稱不知代領的是毒品包裹，只知對方告訴他「成功後會給很多錢！」也不清楚在夜店認識的對方是誰。

調查人員表示，這批粉狀海洛因純度相當高，約可製成40塊海洛因磚，粗估這批貨總值4000多萬元，若流入市面，將嚴重危害國人健康。

台中調查站指出，本案為近年來最大宗以國際快捷郵包走私海洛因毒品案，毒梟敢於乳膠枕暗藏毒品空運郵寄來台，事前應經縝密計畫，刻積極追查幕後集團。

(中國時報)