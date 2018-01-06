毒量足殺死成人 高檢署提再審

2018年01月06日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

2歲男童王昊，6年前被母親的男友劉金龍等人餵毒虐打致死，劉被依傷害致死罪判刑30年確定，王昊姑姑王薇君，以劉等人幫小孩子注射的毒品劑量，已超過一般成人致死的量，屬不確定的殺人故意提出再審。高檢署檢視理由及檢附的新證據，認有聲請再審之事由，向高院聲請再審，高院下周將進行分案。

高檢署表示，再審程序是否開始，仍應俟法院受理後的裁定結果定之。

王薇君5日在臉書PO出好消息，表示高檢署已決定為本案提起再審，還留言「天啊！我感動到哭了」，隨即到高檢署表達感謝，並呼籲高院審慎仔細看清楚再審理由，王薇君哽咽地說「王昊能不能平反，就看你們（指高院）了。

她表示，這些年，她看見這些被虐殺孩子們的生命權、生存權，王昊案是代表性的案子，因為有更多的孩子的案件，是被誤認「傷害致死」判刑。

王昊姑姑王薇君去年底在律師陪同遞狀聲請再審，再審理由主要是依據台大法醫教授李俊億的鑑定，報告指王昊被送到慈濟醫院台北分院急診檢傷時，護理評估記錄表的記載顯示無法插入呼吸器直接打空氣幫助呼吸，身上多處瘀青及屍斑，四肢僵硬是死亡4到6小時以上的特徵，顯示王昊到院前已死亡。

其次，血液中海洛因與安非他命濃度，均已超過統計數據上一般成人的耐受量。王昊死時年僅2歲5個月，顯非海洛因成癮或戒斷後再度施用海洛因者，其同時或先後遭餵食多種毒品，被告等人都有施用一、二級毒品的經驗，當無不知被害人死亡而無從預見之理。

因此，劉男等人幫小孩子注射毒品劑量，已超過一般成人致死的量，此行為是一個不確定的殺人故意，而非傷害致死，因此認為法條適用錯誤，提起再審。

(中國時報)