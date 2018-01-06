王薇君：絕不能寬貸虐童凶手

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中國時報
／台北報導

從王昊被灌毒虐死那一刻起，王昊的姑姑王薇君在絕望中奮鬥，她看到凶手劉金龍一度判死又被改判免死定讞，在悲傷中的她，尋求翻案機會，為的就是討回公道，她認為「對虐童凶手慈悲、就是踐踏司法正義」、凌虐孩童就是殺人犯行。

回想案發經過，王薇君激動痛哭，她說，王昊被虐死前，自己只是個家庭主婦，看到王昊的痛，不想讓這些凌虐案件一再發生，而施暴者又一次次被依傷害罪輕判，才會挺身而出，屢屢摃上政府司法及行政部門。

王薇君說，這幾年數不清的夜裡她無法入睡，常自責地想著，是不是協助孩童受虐案件得罪了人，導致王昊案件沒有獲得應有的司法正義，或像網友酸言所講，要她放下、對王昊的司法不再追究，這些內心的糾葛與衝擊，讓她相當受傷。

她坦言，王昊遭虐死是她一輩子的痛，2歲5月大的男童，被惡徒劉金龍等人用塑膠尺、塑膠管鞭打身體，用鐵槌敲打鼻樑及四肢，用尖嘴鉗夾手指，甚至手拉生殖器，用高溫物品燙傷腳掌，她想問法官這樣的行為不算殺人嗎？不該從重量刑嗎？

不管是非常上訴、再審，王薇君不放棄任何機會，她一個人到最高檢察署前靜坐，到最高法院前祈求法官翻案，為的就是讓官司獲得公平審判，讓一個無力抵抗的幼童活活虐死，這些惡徒背負殺人的刑責，絕不能寬貸。

王薇君說，虐童案件中許多案例是孩童遭長期虐暴，忍受極大的苦痛後死去，司法在量刑上應做個區別，同樣的傷害犯行如果在成人身上是傷害，但對毫無抵抗的孩童，就等同殺人犯罪。

被網友稱為孩童守護者的王薇君堅定地說，就算未來有更多的挫折及挑戰，她會勇敢面對，不管是王昊的再審案或其他受虐兒的救助，她會努力及時搶救，避免憾事再次發生。

(中國時報)

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