五月天擁林憶蓮忘了JJ

林憶蓮（左四）驚喜現身五月天演唱會當嘉賓，台上台下全都為之瘋狂。（盧禕祺攝）

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中國時報
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林志玲送上百杯飲料給五月天及工作人員。（取材自臉書）

五月天「人生無限公司」桃園場巡演5日進行到第9場，繼元旦場林俊傑（JJ）報到後，昨則迎來金曲歌后林憶蓮到桃園「打卡上班」，她在嗨歌〈傷心的人別聽慢歌〉中驚喜出場，阿信看到林憶蓮，興奮直說：「我心跳好快哦，林俊傑來的時候我都沒那麼開心。」瑪莎更補刀：「當然，林俊傑誰啊！」但他也連忙解釋：「沒有啦，因為他是男的！」

林憶蓮2015年接到五月天邀請，一口答應在概念專輯《女也》獻聲，並選擇詮釋她最愛的〈盛夏光年〉，而後她也在「超犀利趴6」、《我是歌手》獻唱這首歌曲，只是一直未能和原曲主唱阿信同台，直到昨晚林憶蓮當場飆唱〈盛夏光年〉，讓歌迷一飽耳福，紛紛尖叫不已。

唱梁靜茹歌虧瑪莎

阿信說，林俊傑是「行走的CD」，但林憶蓮是「會飛的CD」，難得見到林憶蓮本尊，阿信更當場「公器私用」，拉著團員們和她及全場2.4萬名觀眾大合照。林憶蓮也加碼透露，新專輯中將有一首新歌是和阿信及五月天一起合作，令人相當期待。

林憶蓮下台後，團員們也搶著唱她的歌，即興演出〈傷痕〉、〈至少還有你〉等經典曲，準備唱到後者時，阿信突歪樓改唱梁靜茹的歌曲〈可惜不是你〉，當場讓「前度」瑪莎尷尬揮手直說：「好了啦！」

五月天昨照例邊鬥嘴邊熱唱，開場瑪莎正自我介紹時，後方的阿信和冠佑手上還拿著麥克風，竟自顧自聊起天來，阿信還不時發出巫婆笑聲，立馬被瑪莎嗆：「麥克風就放旁邊，你們會不會笑太大聲！」讓全場立即感染歡樂氣氛，持續到結束仍令粉絲意猶未盡。

林志玲送飲料慰勞

令人驚喜的是，「第一名模」林志玲昨下午突襲送上100杯飲料到後台，慰勞五月天和工作人員，林志玲2016年曾站台五月天演唱會，此舉還讓粉絲一度以為昨天嘉賓是志玲姊姊。

(中國時報)

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