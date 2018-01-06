阿妹唱完期末考放長假

2018年01月06日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

「烏托邦」演唱會團隊高舉字牌為阿妹鼓勵。

張惠妹（阿妹）近日著手籌備2月4日在台北市信義區COMMUNE A7舉辦的新專輯《偷故事的人》演唱會，是她2015年被小巨蛋封殺後，相隔3年重返台北開唱，經紀人陳鎮川5日透露，屆時她不僅將演唱新歌與經典曲目，阿妹還會挑幾首High歌與粉絲同樂，「以她的個性，一定會讓大家盡興，而且這場演唱會，可以說幾乎是售票演唱會規格了！」

阿妹下周將和團隊開會討論演唱會內容，非常重視每個細節，陳鎮川表示，阿妹把新歌演唱會當成自己的「期末考」，結束後將放自己一個「長假」，且「非必要的工作會全部推掉」。

結束烏托邦落淚

阿妹曾於2005年、發行《我要快樂？》前休息近1年，追問這次預計休多久？陳鎮川笑說：「應該不會這麼久吧（指1年）！但其實也沒設定她能休多久。」

她歷時2年8個月的「烏托邦」巡演日前上海落幕，阿妹數度落淚，不捨表示：「謝謝104場、每一個到場為我加油的你們，是你們讓我知道，我有能力可以完成這個演唱會，有你們在的地方，就是烏托邦！張惠妹，妳做到了！」下台後她泣不成聲說：「我已經沒有聲音了！」

阿妹《偷故事的人》新歌演唱會倒數29天開唱，索票資訊詳見「EMI華語粉絲書」與「張惠妹 A-mei/A-mit」粉絲團公告。

(中國時報)