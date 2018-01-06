蕭煌奇嚴磨吳申梅崩潰

2018年01月06日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

吳申梅暌違5年推出新作，5日舉辦《咱攏要幸福》發片記者會，恩人澎恰恰與金曲歌王蕭煌奇都到場力挺。蕭煌奇特地把他以《上水的花》所奪下金曲獎「台語男歌手」與「台語專輯」雙料獎座拿來加持，開心預測：「今年金曲獎可以牽我的手一起走星光大道。」更霸氣喊話：「金曲若沒入圍，我就去翻桌。」澎恰恰也帶金鐘獎座祝賀，打趣說：「早知道就把我家裡那5座都帶來。」現場金光閃閃。

這回化身魔鬼製作人的蕭煌奇，親自雕琢打造吳申梅整張專輯，2人在錄音室「嚴磨」長達3個月，他笑稱：「我們每天都黏在一起，為她付出我所有時間、精力。」更邀來40人規模的布拉格愛樂交響樂團助陣，新歌〈咱攏要幸福〉歌詞中「坎坷」2字讓她唱到情緒崩潰，長達5小時馬拉松式錄音不停歇。

蕭煌奇砸下重金，但絲毫不擔心虧本：「我用盡所有製作費、不管賠錢，一定要端出好的音樂，讓台語歌傳承下去最重要。」吳申梅則直呼壓力很大，謙虛說：「競爭對手一定很多，盡力唱好就好，剩下靠老天了。」

曾遭澎恰恰淘汰

澎恰恰昨驚喜現身讓吳申梅相當感動，她1997年參加《21世紀新人歌唱排行榜》選秀闖出名號，當時擔任節目主持人的澎恰恰就昨當場吐槽她「以前有夠醜，跟現在簡直判若兩人」。2011年吳申梅再度參加《超級紅人榜》選秀，澎恰恰受邀擔任客座評審，未料她那集竟走音失誤，澎恰恰當場痛下毒手淘汰，她只能從頭再戰，最後成功連闖20關，並簽約順利發片，吳申梅感謝澎恰恰一路提攜，「讓我知道自己不足，變得更加成長。」

媽媽把關擋桃花

35歲的吳申梅感情空窗長達5年，自招身邊有人追求，更有瘋狂粉絲場場活動必到，狂送衣服獻殷勤，但在吳媽媽貼身照顧、陪伴下擋掉壞桃花，現階段她將全心衝刺事業，蕭煌奇鼓勵她勇敢戀愛，「我們現在錄音完了，可以去各自發展。」這回公司則先讓她享受福利，安排她在MV與2位男演員上演浪漫戲。

(中國時報)