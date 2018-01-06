JR跨年露肌獲封台版Rain

2018年01月06日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

JR紀言愷在跨年晚會的快歌熱舞組曲驚天一脫，成為大亮點。

JR紀言愷跨年夜在台中麗寶樂園登上三立、中視的《星光璀璨迎花博》演出，他重新編排多位舞林天后組曲，唱跳俱佳的演出成為跨年晚會的大亮點，尤其在演唱最後一首〈PLAY我呸〉時，神來一脫的「裸身秀」大露精壯龜殼肌，讓粉絲驚呼連連。他接受本報專訪時笑說，竟有好友的外籍男友看到影片後驚問：「這是台灣的Rain嗎？」讓他聽了超感動，覺得這幾年的「練功」都有了回報！

今年跨年晚會上多位歌王、歌后大走音，JR唱跳快歌還能展現出令人讚賞的好唱功，跌破不少觀眾眼鏡，但「台上一分鐘、台下十年功」，熟悉他的朋友其實一點也不意外，因為他已持續好幾年堅持每天都要做發聲練習，「雖然我想以演戲為主、繼續累積戲劇作品，但唱歌與跳舞畢竟是我進演藝圈第一件做的事，所以我要求自己必須讓喉嚨保持一定水準，每天都要完成至少練習發聲半小時的功課，因為我永遠不確定何時有機會再上台表演或發片！」

歌舞劇月底上演

他坦言這樣的自我練功，進步只有「微微」，不過以往像這樣的表演他可能會有點吃力，一點一點累積下來，這次已覺得遊刃有餘，「每次表演我都會自我驗收有沒有進步！」至於被誇讚的好身材，他則有點不好意思地說，現在身材僅處於「普通」階段，前半年因為都在忙拍戲，連睡覺都沒時間，所以荒廢健身，戲拍完才趕緊補練稍微恢復一點。

演歌雙棲的JR，2017年戲劇表現大有斬獲，除以偶像劇男主角身分正式回歸，農曆年後將有2部電影上映，1月底他與李宣榕、陳勢安等人合演的寬宏製作的歌舞劇《偷心情歌》也即將在國父紀念館上演，他與李宣榕密集排練近2個月建立好交情，2人雖一見如故，也同樣都是健身狂，可惜卻不來電。

幫人作媒留陰影

JR非常意外李宣榕沒交過男友，坦言被嚇到，他在《偷心情歌》飾演「愛神」，現實中他極討厭幫人作媒，「因為我有陰影！曾經在我的生日會上，介紹國小同學跟我的女助理認識，結局卻是尷尬到不行。原來這男生感情上是個渣男，玩弄了女生，我感覺自己害了這女生，搞到最後我跟他也決裂。所以發誓再也不幫人介紹了！就算知道誰不錯，我也不會講！」聽得李宣榕一臉「你真不夠朋友」的表情。

(中國時報)