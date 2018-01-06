劉以豪重感冒入戲《悲傷》

《比悲傷更悲傷的故事》主演陳庭妮（左起）、導演林孝謙、演員劉以豪、陳意涵、大慶、鬼鬼、布魯斯等人出席開鏡儀式當日，以全新髮型現身。

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中國時報
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國片《比悲傷更悲傷的故事》（暫定）4日舉行開鏡儀式，該片翻拍同名韓國賣座電影，由林孝謙執導，劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮、鬼鬼、禾浩辰（布魯斯）等人共演，劇情將延續原作極度浪漫愛情元素，刻畫動人的生死之戀，劉以豪在片中飾演重病患者，他說心理影響生理，開拍前就一直感冒，「似乎潛意識就想讓自己變得虛弱，胸口一直很悶。」

劉以豪主演的角色因身患絕症，陷入一段想愛卻不能愛的苦戀，他坦言受影響，不但身體不適，情緒也低落，但最近和許多演員好友聊天，開始有了其他想法，希望用另外一種方式入戲，「漸漸不再害怕進入生病的角色裡，放假的時候也更想讓自己放空、做喜歡的事情。」

怕被原作限制

開拍前是否要看韓版原作，也讓劉以豪內心掙扎，他怕受影響而拒看，後來認為：「自己若做足功課，再來看應該會有不一樣的感受！」未料一看之下發現：「真的拍得很棒！」讓他又開始擔心會被原作限制，最後只看了一部分就決定停下，選擇讓自己有更多發揮的空間。

該片找來擅長詩意光影的香港攝影師關本良掌鏡，導演林孝謙笑說能跟偶像攝影師合作，第一天就緊張到極點，結果當關本良偷偷叫住林，林還以為對方要討論分鏡鏡位，沒想到關暗指林褲子，林才發現緊張到連褲子拉鍊都沒拉。

(中國時報)

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