《與神同行》台票房上探2億

2018年01月06日 04:10 中國時報 鍾志均 報導

演員河正宇（左起）、朱智勳、車太鉉、李政宰和金香起在《與神同行》中都是一時之選。

韓片《與神同行》叫好叫座，台、韓票房創佳績，台灣預估周末可突破2億票房大關。南韓4日也正式突破1000萬觀影人次，成為南韓2018年首部破千萬人次的電影，更是南韓影史第2快速突破千萬人次的作品，讓男主角車太鉉首度入主「千萬俱樂部」行列。

導演金容華近日受訪時，透露續集已拍攝完畢，現正進行剪輯，更爆料除了車太鉉外，其他主演都有戲分；續集將集中在陰間使者隊長河正宇和馬東石身上。

帶旺韓片《鋼鐵雨》

韓影票房自《與神》帶旺氣勢後，包括鄭雨盛主演的《鋼鐵雨》、河正宇演出的《1987：黎明到來的那一天》等票房也一路走高。《亞洲經濟》昨報導，3部電影在韓獲高票房、好口碑背後，拍攝地均在釜山，而釜山取景瞬間與票房大賣畫上等號。

《與神》自開場高層建築起火、少女獲救，再到影片結尾部分軍人發生衝突等場面均在釜山拍攝，比重達25％。《1987》獲得釜山影像委員會的支持，包括過去韓國央行釜山總部、釜山東區貞蘭閣等地均在片中登場，吸引觀眾目光。

《鋼鐵雨》目前在韓國動員420多萬人觀影，製作團隊在釜山攝影棚進行長達96天的拍攝。據悉，釜山影像委員會對在釜山取景的劇組提供包括住宿、餐飲在內等經費支援，吸引不少劇組前往拍攝。《與神同行》現正熱映中，《1987》12日在台上映。

(中國時報)