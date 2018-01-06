唐振剛使壞不成變台客

2018年01月06日 04:10 中國時報 鍾志均 報導

34歲的唐振剛（小剛）外型陽光，出道11年來，接演不少正面形象角色。他在《角頭2：王者再起》中飾演「潘帥」，自曝當初去試鏡時，誤以為壞人就要凶狠，於是穿全黑，戴帽、金鍊子，「以為自己很凶，還穿緊身的。」不料導演顏正國看到他，笑說演壞人不必穿這樣啦，打趣：「看到他（小剛）這樣，以為是我脫離演藝圈太久，不懂這世道。」

小剛說出道以來很想演壞人，試試類型片，無奈每次去偶像劇，想演壞人都被打槍，「找我的角色也都是正面意義居多，也跟經紀人討論想轉型。」他自覺年紀漸長，希望能給外界不同形象的觀感。

主持探險節目入圍金鐘

他當時刻意沒刮鬍子試鏡，「當時我有練身體，讓身形呈現出可以打架的感覺，有點自以為晚上穿黑黑的黑衣人，在街上走動的感覺，殊不知後來顏導覺得我根本在扮台客！」

他表示拍《角頭2》跟過去比起來，大家很少討論劇本，比較多的是和鄭人碩、張再興、古斌等演員去山上住、唱歌、吃飯培養感情。顏正國要他們不必死守劇本演出，給予最大空間。

他雖在片中打戲少仍受傷，手上留下被鐵管插傷的半圓形疤痕，有次還撞到牆，導致臉上留下疤痕。他2007年自男團「Energy」嶄露頭角，近年主持探險節目《世界第一等》入圍金鐘主持人，演出《角頭2》力圖扭轉形象。電影2月15日全台上映。

(中國時報)