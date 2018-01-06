2018年01月06日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

第28屆SIHH日內瓦高級鐘表展將於本月15日至19日舉行，依循上屆傳統，最後一日將開放民眾購票入場，票價70瑞郎，約合新台幣2100元。（SIHH提供）

朗格公司創辦人瓦爾特朗格（Walter Lange）。（A. LANGE & SOHNE提供）

朗格1815 Homage to Walter Lange表款，40.5mm黃K金表殼，搭載可儲能60小時之自製L1924型手上機芯，具備啟動／摯停功能的中央跳秒秒針。（A. LANGE & SOHNE提供）

雅典表Marine Torpilleur Military表款，44mm精鋼表殼，搭載經C.O.S.C認證之自製UN-118自動上鍊機芯，限量300枚，28萬500元。（雅典表提供）

IWC萬國表「致敬波威柏」150周年特別版腕表，45mm紅金表殼，搭載自製94200跳時手上鍊機芯，可儲能60小時，限量250枚。（IWC提供）

萬寶龍TimeWalker系列自製機芯計時腕表，43mm精鋼表殼，搭載自製MB 25.10自動上鍊機芯，可儲能46小時，約18萬元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍Star Legacy系列Nicolas Rieussec計時腕表，44.8mm精鋼表殼，搭載具雙發條盒之自製MB R200自動上鍊機芯，可儲能72小時，約26萬8200元。（MONTBLANC提供）

愛彼Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph，42mm精鋼表殼，搭載具陀飛輪裝置之自製Caliber 2947手上鍊鏤空機芯，限量50枚。（AP提供）

2018年第28屆日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）將在1月15日正式揭幕，隨著全球奢侈品景氣在中國市場助燃下回溫，打頭陣上場的SIHH也迎來新氣象，不僅35家參展商數創歷史新高，HERMES愛馬仕也由巴賽爾表展移師日內瓦，從搶先表展發布的最新表款中，便可窺見品牌藉由傳統變革打造的新時代。

據瑞士鐘表工業聯合會（Federation of the Swiss Watch Industry）所公布的最新統計報告顯示，2017年11月瑞士腕表出口總額較去年同比增長6.3％，呈現連續第7個月的順勢增長。而其中表現最亮眼的中國市場，出口額更爆量增加39.8％，也是近30個月最高，令人欣喜的數字，為2018開年埋下一股樂觀能量。

歷經景氣寒冬，許多奢侈品牌於過去一年中紛紛邁入重整階段，SIHH參展大東家歷峰集團（RICHEMONT）就祭出不少人事、組織異動，旗下江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN）、積家（JAEGER-LECOULTRE）、萬國表（IWC）等品牌均紛紛換上新主帥，以更為年輕的高級管理階層，貼合新世代精品消費族群的需求。除此之外，伯爵（PIAGET）也於去年迎來集團內鐘表、珠寶品牌的首位女性首席執行官，搭配積極拓展的電子商務範疇，為向來保守的產業引入不同視角。因應大環境趨勢下的調整，成功促成亮眼表現，截至去年9月30日止，集團銷售額上漲10％至56.1億歐元，打破分析師眼鏡。

從以上種種進化策略中，不難發現鐘表業所做出的積極改變，千禧世代掛帥、女性購買力抬頭等現象，構成品牌推出新作時的戰略性考量，單看今年各家於SIHH前搶先推出的最新表款，就能嗅出新時代來臨的篇章。

紀念兼革新 用時間說故事

能引發共鳴的情感性表款，往往是展場裡的票房保證，但如何能在引發話題的創新表徵中，負載品牌自身的歷史厚度，即成了各家挑戰的萬年考古題。

去年表展時最為震驚業界的消息，莫過於朗格（A. LANGE & SOHNE）公司創辦人瓦爾特朗格去世一事，在表壇大師仙逝周年之際，品牌特別為其打造出1815 Homage to Walter Lange紀念表款。搭載全新自製L1924手上鍊機芯（1924為瓦爾特朗格先生出生年），可由2點鐘位置按把操控的中央跳秒計時秒針，承襲其曾祖父Ferdinand Adolph Lange之發明，體現了精準製表的純粹概念。表款推出白K金（145枚）、玫瑰金（90枚）和黃K金（27枚）3種不同材質，限量數字亦隱藏品牌重要里程碑之年分，另有一鋼殼黑面款式將計畫於慈善拍賣之用。

愛彼表（AUDEMARS PIGUET）旗下的皇家橡樹離岸型系列，1993年問世時就以其大表徑的前衛外型吸引不少死忠粉絲，為歡慶25周年，品牌於系列下祭出兩款限量陀飛輪計時表款，破格演繹經典美學。保留八角表圈、六角螺絲等代表性元素，透過機芯夾板鏤空設計，大膽詮釋表款精神。

向經典致敬 各家各有巧思

一年主打一個系列的IWC萬國表，這回趁著邁入150歲的契機百花齊放，翻玩葡萄牙、達文西系列之餘，更為慶生推出「致敬波威柏」150周年特別版腕表。簡潔的白色漆面表盤上，以品牌內少見的數字跳時方式呈現時分，回溯1884年時品牌推出波威柏懷表時的榮光。而雅典表（ULYSSE NARDIN）則延續去年大獲好評的Marine Chronometer Torpilleur表款，擷取品牌與海洋間的淵源，以古典航海懷表為靈感，打造出粗獷復古的軍表外型。

萬寶龍（MONTBLANC）即為慶祝旗下Star Legacy系列屆滿20周年，以直系表廠Minerva一款1927的懷表為藍圖，重新演繹於2008年推出的Nicolas Rieussec單按把計時腕表。維持獨特的計時盤配置，洋蔥形表冠、表盤雕花傾瀉復古風情，向滴墨式計時器的發明者Nicolas Rieussec致敬。而品牌下另一TimeWalker系列，則集結昔日表廠研發計時裝置與賽車的精神，以搭載自製的MB 25.10機芯，計算分秒的精準，黑白對比的

表盤設計，亦別具復古美學。

（文轉S4）

(中國時報)