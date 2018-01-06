炫耀性消費 引爆潮鞋熱

2018年01月06日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

美國名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），常穿「The Ten」系列Air Jordan 1 現身街頭。（CFP）

「 The Ten」系列外型易辨認且造型大器，圖為Air Force 1 Low。（翻攝自instagram）

東方文華去年底湧入上千人排隊，抽籤碰運氣購買聯名神鞋「 The Ten」系列。（吳奕萱攝）

紐約嘻哈潮流龍頭Supreme x Nike合作多年，去年聯手打造的Air Humara跑鞋，在台灣Nike官網也限量販售。（翻攝自網路）

2017年深受資深潮流人期盼，Off-White Virgil Abloh x Nike世紀聯名「The Ten 」系列，原價一雙至少6000元起跳。（翻攝自instagram）

Yeezy Boost 350 V2早期的黑白配色，原價8800元，可炒作達2萬元。（CFP）

潮鞋熱不僅在台灣，全球皆可見，由於「飢餓性行銷」加上「炫耀性消費」成千禧世代消費主流，就算大環境不景氣，但價格永遠都影響不了潮鞋迷。像台灣每次有限量聯名款推出，定點排隊總是湧進上千人，讓東區、信義、西門町交通癱瘓，而這些人有的為了轉賣、或專為收藏，也有的只是單純享受排隊感。

舉例來說，去年潮鞋界盛事是全球潮牌Off-White創意總監Virgil Abloh與Nike聯名款；Off-White又被稱為「年輕人的愛馬仕」，在該牌來台展店之前，兩牌聯名鞋「The Ten」發售資訊相當神祕，只有流通在特定經銷商中，限定給會員抽籤購買，有錢也不見得買得到，去年11月率先登場NIKE BLAZER MID和AIR JORDAN 1兩款，光一家Jordan微風旗艦店就上千鞋迷排隊。

Air Jordan 1 賣家收購首選

然後去年12月Off-White進駐台北東方文華後，「The Ten」全系列共9雙到位，再度吸引爆炸5000多人排隊抽籤，把原本飯店中庭繞了好幾圈，令人側目；據了解，其中該系列最多人討論的Air Jordan 1，在美國更是從售價190美元（約新台幣5600多元），最高翻漲到2100美元（約新台幣6萬2000多元）的驚人行情，也成為各大潮鞋賣家收購的第一要選；外界也傳，有藏家開價願意以20萬元一次收齊10雙。

曾收藏400雙鞋的潮鞋達人Jack說，炒鞋文化簡單來說就是市場供需原則，量少的商品價格自然高，也就是飢餓行銷，尤其是明星加持或聯名款更是不得了，未來只會愈來愈貴，不可能跌價，「我的adidas Yeezy 350 doves，曾有人花12萬跟我買，但我自己沒買過炒價，都是轉賣獲利多。」

穿搭性強更受青睞

同是去年潮鞋大事之一的「Yeezy Boost 350 V2」，該系列由嘻哈天王肯伊威斯特與adidas聯名，目前共出了11代配色；其中去年底最後一雙的「冰藍」配色，據了解，在台灣發售近千雙，數量僅次上一代的「灰橘」配色，比以往數量多出很多；而隨著數量變多，轉售價當然也愈來愈低。adidas店員表示，這系列從一開始的翻倍價賣，到現在約只剩3000至5000元的增值空間，但每次有投籤活動，依然是人潮爆棚。

目前擁有超過100雙鞋的潮鞋達人David說，自己很少真的排隊，有時會請熟識的店員幫忙投籤，「限不限量倒是其次，喜歡才重要，像之前adidas出的UltraBOOST All Terrain系列，雖然是跑鞋，但比起限量潮鞋，穿搭性反而更強，總歸適合才是最重要。」

(中國時報)