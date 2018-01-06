（文接S1）複雜腕表作品是各品牌比技術、比工藝的競技場，如何作出一只能擁有製表工藝內涵且兼具美學品味的複雜腕表，即變成展現品牌功力的看點之一。
作為集團內代表性品牌之一的卡地亞，今年度用「簡潔優雅、豐富卓越」當作總結年度系列關鍵句，搶先亮相的兩只表款，也重新演繹鏤空及神祕表兩項品牌標誌性複雜功能。Rotonde de Cartier鏤空雙重神祕陀飛輪腕表，將源於2013年的雙重神祕陀飛輪機芯設計再加碼，搭載經羅馬數字鏤空手法處理橋板的9465MC型手上鍊機芯，令表款在通透度上再加分。而Rotonde de Cartier神祕晝夜顯示腕表，則首次結合神祕機芯與晝夜顯示功能，精彩呈現品牌製表美學。
而以超薄技術聞名的伯爵，才剛慶祝完Altiplano系列60周年，旋即發揮超越自我的不懈精神，以厚度僅有4.3毫米的Altiplano Ultimate Automatic表款，再度寫下光輝紀錄。集旗下兩家製表工坊的精湛工藝，將表盤、機芯及表殼完美融合，一舉拿下全球最纖薄自動腕表的寶座。
腕表中另一項複雜的曆法功能，則被江詩丹頓詮釋的十分穩妥，歸於Traditionnelle系列下的全日曆限量表款，採用高貴950鉑金打造，分列表盤3點及9點鐘位置的月份、星期視窗，與6點鐘位置的月相盤相呼輝映，凸顯品牌由機芯配置至外觀上所帶出的優雅情調。詩意的梵克雅寶，更放眼宇宙天際，借用品牌曾推出的Midnight Planetarium腕表為基礎，打造Lady Arpels Planetarium女士腕表。表盤上立體的粉紅珠母貝、綠色琺瑯、綠松石等寶石圓珠，化身水星、金星、地球等星體，按照每顆星球實際速度繞行表盤，詩意描寫時間的藝術。
男表競速 時刻分秒必爭
對於許多熱愛機械的男人而言，結合賽車與手表兩大誘因，絕對引人駐足，像是羅杰杜彼（ROGER DUBUIS）去年就搶先公布了即將與夢幻跑車品牌藍寶堅尼的合作計畫，創造了不少話題。除了新穎的高科技領域外，融入復古風格的計時表款，亦是今年展場中不可忽視的一群。
同集團旗下名士表（Baume & Mercier）今年選擇與美國第一家機車公司Indian Motorcycle合作，以50年前締造路上速度紀錄的傳奇騎士Burt Munro為概念出發，藉品牌Clifton系列計時表款下延伸，並加入其幸運數字「35」、代表Indian Motorcycle的紫紅色等競速細節，完整腕上傳奇故事。連以優雅聞名的HERMES愛馬仕，也在由馬鐙造型發想的Arceau表款身上，加上一些摩登運動感。全新Arceau Chrono Titane表款，表如其名般加入計時功能及鈦金屬表殼元素，41mm表徑搭配Barenia小牛皮，延續Henri d’Origny自1978年創作的靈動感受。
女表當家 內外追求完美
精采絕倫的女表絕對是今年的重頭戲，據說今年將推出史上最多表款的愛彼表，就放大旗下為女性打造的千禧腕表系列，受當代靈感藝術啟發的機芯設計與羅馬數字時標爭相呼應，新推出的米蘭鍊表帶款式，摩登中閃耀復古風格。另一款則用蛋白石材質打造全新表盤，並加以霜金技術妝點，讓表款展現婉約大器風貌。
卡地亞不負「皇帝的珠寶商」美譽，一口氣於Cartier Libre系列下發表5款不同腕表，以飾有閃亮珠寶鑲嵌的大膽造型及對比色調，向旗下Baignoire和Crash腕表致敬。伯爵則用Extremely Lady腕表重回60年代，鑲鑽橢圓形表盤，搭配由傳統金工工藝於黃金表帶表面所打造出如毛皮般的紋理，為女人帶出如同代言人潔西卡崔絲坦般的自信光芒。
近來有小丑女瑪格羅比加入明星好友陣容的Richard Mille，在摩登RM07-01桶型表款鑲入閃亮美鑽，將鑽石與表殼黑色陶瓷材質結合，加上黑色縞瑪瑙表盤，定義精湛、奢華的前衛美學。
(中國時報)