中油評估停售92無鉛汽油

圖為加油站員工忙著更換油價的畫面。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
目前仍在使用92無鉛汽油的族群，主要是機車族、學生與基層勞工等，中油悄悄評估停售，一旦確定實施，勢必對這群收入較低的族群造成衝擊。（本報資料照片）

空汙嚴重，加上推廣電動車趨勢，中油近日悄悄啟動「停售92無鉛汽油」評估，研究是否讓引擎運轉燃燒效率差的92無鉛退場，只保留95與98汽油販售。不過占整體發油量2成的92無鉛，主要是機車族、學生、基層勞工使用，價格比95便宜1.5元，停售後恐衝擊這些族群，中油還會再研究，短期內不會那麼快實施。

減少空汙 迎電動車趨勢

1986年上市，至今銷售31年的92汽油，是現行3種油品最早上市的無鉛汽油。當年主要是為逐步淘汰含鉛高級汽油，後來95無鉛、98無鉛陸續上市。中油統計，目前銷售量比各是20%、75%與5%。95無鉛已成主力，但92仍有一定族群使用，98量最少也最貴，多為高級車添加。

中油表示，越南今年基於環保理由停售92，台灣也面臨空汙，加92無鉛使用的低壓縮比引擎，馬力與效率不如使用95與98汽油的引擎高。還有政府決定2035與2040年禁售燃油汽機車，電動車成趨勢，因此，才打算開始評估是否停售92無鉛汽油。

汽油92、95、98型號代表油品辛烷值，性能好高壓縮比車子，使用汽油辛烷值需越高，否則引擎會爆震(敲缸)，92無鉛通常適合低壓縮比，性能要求度低的車子使用。

目前，92無鉛汽油價格固定維持比95無鉛便宜1.5元，95又比98無鉛便宜2元。因價格最便宜，中油主管表示，目前很多機車族、學生跟基層勞工朋友還是在使用。由於它們是相對較低薪的一族，所以不賣92對其油錢衝擊多大，要研究。另外，就是3項油品排汙與效能，也會請公司煉製所研究，有整體評估後才決定。因影響很大，最後也得提報經濟部能源局，獲同意才行。

中油煉製研究所所長何永盛表示，過去92無鉛使用最多的為二行程機車，現在二行程逐漸被淘汰，市場低壓比引擎減少，加上小排氣量掛渦輪的汽車增加，可能不需提供那麼多低辛烷值油品，可以適度檢討油品讓加油站空間靈活調度。

是否跟進 台塑態度保留

但對是否考慮停售92無鉛，油品二哥台塑石化態度較審慎。台塑石化副總林克彥說，92仍有很多摩托車使用，停用讓其使用更高一級油品，有點說不過去；再者，先進國家油品交易，仍以最基礎的92無鉛為計價標準，再加上設備、人力仍在，是否跟進需審慎評估。

(中國時報)

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