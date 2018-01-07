甜蜜2018 全球皇室接力曬幸福

2018年01月07日 01:03 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

揮別核戰陰影籠罩和政情紛擾的2017年後，2018全球各地將有不少值得期待的喜事。今年，英國王室將雙喜臨門，威廉王子和凱特王妃將迎來第3個孩子；威廉胞弟、英國王室「黃金單身漢」哈利王子也終要安定下來，5月迎娶美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）。

今年5月19日，哈利將與大他3歲、曾有過一段破裂婚姻的梅根．馬克爾在溫莎城堡聖喬治教堂完婚，這消息不僅讓不少王子的粉絲心碎，兩人溫馨浪漫的愛情故事也讓許多女性大呼羨慕。

威廉與凱特 4月迎第3個寶寶

英國王室大婚向來都是全球矚目焦點。英國品牌價值諮詢公司Brand Finance預測，哈利與梅根的世紀婚禮將帶動訪英旅遊人潮，估計可創造5億英鎊（約台幣200億元）經濟效益。

該公司執行長海格表示，「我們估計，觀光、旅遊和飯店業將進帳近2億英鎊」，另外，派對等相關慶祝活動將有約1.5億英鎊業績，而T恤和帽子等紀念品銷售則可達5000萬英鎊。

美國《Us》周刊報導，準王妃梅根的雙親離異，她與母親關係相當親密，與父親不常來往，因此希望由母親挽著她的手步紅毯。這對準新人雖然很注重英國王室傳統，也會尊重長輩意見，但他們大喜之日將有一些「非傳統」驚喜，他們也希望讓兩人的好友盡可能一同參與婚禮。

準王妃梅根 盼牽母親走紅毯

哈利大婚前，兄長威廉和嫂嫂凱妃也將於4月喜迎第3個孩子。這孩子將成為英國王位第5順位繼承人，擠下目前排第5順位的哈利王子，排在查爾斯王儲、威廉王子、4歲喬治王子與2歲夏綠蒂公主之後。

除英國哈利王子，日皇明仁長孫女真子公主與大學同學小室圭，也將在今年11月完婚。而瑞典王子菲利普和蘇菲亞王妃的幸福婚姻，令人稱羨。

(中國時報)