新聞透視－時力帶頭違法 政府該硬起來

2018年01月07日 01:03 中國時報 張孝義 、 朱真楷

時代力量立委及支持者6日持續在總統府前抗議勞基法修法，警方一度逼近欲拆帳蓬，雙方對峙，立委徐永明（左二）將自己鎖在帳蓬的柱子上。（姚志平攝）

時代力量立委黃國昌、徐永明打破立院玻璃自囚，如今又挾「立委」名號，非法占據總統府前遊行禁制區，堂堂立法者，淪為帶頭違法者。這一幕不僅教壞囝仔大小，衍生出的破窗效應，無疑將成為法治國家的重大破口。

在民主國家，只要不危害他人權利，任何人都有表達意見的自由。尤其，作為民意代表，更是有責任在國會殿堂替老百姓發聲。只是，此刻的時代力量，卻誤以為只要打著民主大旗，就能不擇手段，逼迫所有人都要與他們站在同一陣線。

多元聲音 不能在國會對話

就像此次《勞基法》修法，的確，誰都無法否認，社會上確實存在不少反彈聲浪。問題是，時代力量縱使再不滿，又怎能拿鐵鍊反鎖立法院議場？難道學法出身的他們，會不曉得國會是最高民意殿堂？鎖門事小，讓人民多元的聲音無法進入國會對話，卻是何等嚴重之事。

放眼當今美、日、英等先進民主國家，有哪個政黨敢鎖住國會大門？時代力量這項舉動，無疑是民主進程中的一種時代醜聞。

嘴掛改革 警察面前耍威權

更令人錯亂的是，經常把轉型正義、司法改革掛在嘴邊的時代力量，如今卻在總統府前的遊行禁制區埋鍋造飯，面對員警勸離，動輒搬出「立委」職位鎮壓警察行使公權力，恣意違法，罵威權、耍威權，難道不該自覺面目可憎？

民主或許是自作自受，這次選出這類民代，似乎也只能等待下次選舉給予教訓。但，司法終究是讓民主得以平穩運行的最後防線，任何執法者，都不該見風轉舵、欺善怕惡。

司法自宮 傷害民主與法治

但詭異的是，象徵司法權的台北地檢署，合意性交的雜交派對可主動剪報分案，面對侵害國家法益、破壞古蹟違反文資法等行為，卻視而不見，等同自宮法定職權，形成陽萎的司法權。

普世的憲法原則都是權力分立，但立委帶頭違法，不僅讓行政權軟腳，當「抗爭有理、違法無罪」的氛圍一擴散，對民主與法治又將造成何等傷害？

立委固為民代，但勿忘民代的產生是法治的呈現，如果立委的恣意妄為可以不受法律規範甚至制裁，立委不只是亂源，更是斲傷法治國家的「破窗」。

(中國時報)