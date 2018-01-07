吳釗燮凱道關切 遭黃國昌轟回府內

2018年01月07日 01:03 中國時報 張孝義 、 陳彥宇 、 曾薏蘋 ／綜合報導 翁聖勳、／綜合報導

時代力量立委為反對《勞基法》修法展開靜坐行動，總統府祕書長吳釗燮昨也銜蔡總統之命，前往府前探視時代力量立委黃國昌、徐永明等人。吳釗燮說，員警徹夜值勤，盼委員們別為難；且朝野都重視勞權，呼籲時力回到議場協商。

行政院發言人徐國勇昨日再度表示，在民調及各方意見上，有近6成民眾支持《勞基法》修改；而且，從監察院糾正報告中可看出，之前修法考慮比較沒有那麼周全，需要再修改，因此，他向抗爭人士喊話「保重身體比較重要，今天天氣比較寒冷」。

面對吳釗燮前往探視，黃國昌說，府前維安過嚴、禁制區範圍廣大，不僅車輛禁入，連行人都無法進出。他強調，蔡總統在2008年時，以民進黨主席身分探視野草莓學運，承諾廢除《集遊法》、廢除禁制區，要求吳釗燮給個說明。

吳釗燮強調，總統府周邊是遊行禁制區，希望委員們看在這麼多警察弟兄徹夜執勤，並展現最大善意與彈性上，尊重他們的專業執勤，讓員警們不用受到為難。

引發爭議的是，徐永明、黃國昌等人，因抗議《勞基法》修法而拆掉台北市市定古蹟立法院的門窗、打破玻璃，台北市議員鍾小平，昨日到台北地檢署怒告黃國昌等5人涉嫌違反《文化資產保存法》，並斥台北市長柯文哲為什麼不管，「是白色包庇白色？」。

鍾小平另以立法院長蘇嘉全、祕書長林志嘉阻止台北市文化局官員會勘，也告發2人涉嫌妨害公務。

另方面，吳釗燮昨探視時力前，先是赴立院慰問為搶得8日院會優先遞案權、而在議場外夜宿、輪班排隊的綠委。吳釗燮表示，蔡總統知道大家很辛苦，「特別請我來慰問。」由於氣溫偏低，又不時飄著細雨，吳也詢問綠委是否需要任何協助，在與綠委逐一握手後才離去。

(中國時報)