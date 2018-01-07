賴正鎰籲政府 莫遇抗爭就搖擺

商總理事長賴正鎰。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立法院臨時會明日起將處理《勞基法》修法，引爆勞團抗爭、在野黨力阻，商總理事長賴正鎰頗為憂心地呼籲政府「要有主見」，不要因勞團抗爭，立場就再一次搖擺，「別讓修法變成是多數人服從少數人。」

工商協進會理事長林伯豐及中小企業總會理事長林慧瑛也都盼修法能盡速落幕，因一例一休造成企業界、勞資關係的紛擾、困擾也能因此盡速解決，才能盡心打拚經濟。

林伯豐指出，企業界要的就是一個「彈性」。林慧瑛也強調，是能有一個合宜的彈性。政府因為勞團抗爭一再增加把關機制，每增一道關卡，對中小企業都是一個額外的負擔。

賴正鎰則痛批《勞基法》修法搞到今天，已經變成是各政黨「搶選票的騙局」。他說，政府遇到抗爭就搖擺，加了一堆的把關機制，「有修法等於沒修法，等於沒用！」企業很再意休息日加班費2.66倍，「誰會願意付這麼高的加班費？結果還不是勞資雙方都受害。」

他透露，日前與府院高層會面時，「一例一休」4個字才說出口，高層立即將食指放在嘴邊發出一聲「噓」，同一根食指再指向門外說：「不要再說了，門口有很多人在抗爭啊。」

賴正鎰因此沒好氣的說，「愛怎麼修，就怎麼修，反正修了也不會有用，都是在騙選票」，根本不是為了台灣的經濟發展，各政黨為了選票會把大家搞死，也玩死台灣的經濟。

(中國時報)

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