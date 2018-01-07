議場拱手讓人 國民黨好傻好天真

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中國時報
／台北報導

國民黨立院黨團在此次《勞基法》修法雖表態反對，但前天當時代力量反鎖議場後，卻把已經搶下的議場拱手讓給時力，甚至完全退出議場，引發部分藍委、助理不滿。國民黨團書記長林為洲昨表示，時力自囚打亂國民黨布局，規畫今將召開幹部會議，研商接下來的策略。

據悉，國民黨團對於臨時會如何與民進黨團纏鬥，內部分成兩派意見。5日黨團大會上，有藍委主張，為避免民進黨搞突襲，應搶先在議場外輪值排班，若獲得8日院會優先遞案權，提案就能先表決，進而藉由「案海」牽制《勞基法》及其他議案修法進程，換取與綠營協商談判空間。

不過，有幹部質疑，綠營有人數優勢，即便搶占主席台，仍有可能被強硬排除。黨團大會最終仍達成共識，採取文攻不武鬥，且以搶得遞案權為最優先目標。

當天下午臨時會結束後，林為洲等人順利占領議場主席台，議場門口則有總召林德福等人排班。未料，之後卻上演時力自囚戲碼，藍委被請出場後，還被諷刺「替時力顧門」。

林為洲昨坦言，「我們就是要優先遞案權」，既然時力說要自囚，國民黨就禮讓議場，但仍堅守議場大門報到處，不違背最初目標；在野黨都反對《勞基法》修惡，大家可以裡應外合，想不到時力沒堅守到8日，讓綠委攻進議場，他也很納悶。

林為洲說，時力撤離後，綠委占據議場內遞案區，藍委在報到處排隊就「沒路用」。他也強調，國民黨並未神隱、不是幫時力顧門，「一切都是意外」，預計今天開會，研商後續攻防策略。

(中國時報)

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