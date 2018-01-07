月增1個便當錢 大學生不爽

2018年01月07日 01:03 中國時報 盧金足 、林新儀／台中報導 、林新儀／台中報導

圖為大量汽、機車排放的廢氣，讓上空呈現一片霧濛濛的景象（本報資料照片）。

92、95、98無鉛汽油比較

「每月至少要多付出1個便當的錢！」、「95無鉛比92貴，但貴1元也是貴！」中油計畫停售92無鉛汽油，許多以機車為主要交通工具的大學生，都認為不合理，除了增加每月油費外，質疑為何中油現販售的煤油、柴油不一起全部停售？要減少空汙，應針對火力發電廠等大型汙染源。

二行程機車 應速汰換

台中市環保局長白智榮認為，停售92無鉛汽油，對空汙的改善有限，1輛二行程機車等於18輛四行程機車的汙染排放量，1輛6.5噸以上的柴油車，等於72輛二行程機車的汙染量；機車大都加92或95無鉛汽油，改善空汙應採取獎勵補助汰換老舊機車與管制，雙管齊下。

朝陽科大方姓學生說，班上很多同學都會在意汽油價格、也都選擇比較便宜的92無鉛添加，若停售92無鉛，勢必讓這些92族群每月必須多支付油錢，也算是1筆開銷，當然會有影響，尤其部分機車如「勁戰」只能加92無鉛，若中油停售，這些車主該怎麼辦？

煤油柴油 乾脆也喊停

詹姓大學生則認為，92無鉛比95無鉛汽油便宜約1元，95無鉛貴1元也是貴，如認為92汙染較嚴重就要停售，那要不要乾脆連中油現在販售的煤油、柴油也全部停售？這些油品的汙染應該都比92無鉛高，要減少空汙，主要問題應回歸火力發電廠這些大型汙染物。

李姓大學生指出，自己每月油錢約4、500元，如改用95比用92貴了約50元，相當1個便當，錢雖不算多，但對學生而言，還是有些影響，92無鉛的汙染與95無鉛真的有差嗎？是真的要減少空汙？還是中油只想賣更高價的油品？

停售汽油 應有緩衝期

「如果要停售92無鉛汽油，中油要有落日條款的緩衝期！」台中市民張估宇強調，若認為92汽油影響空汙很糟糕，中油應逐漸減少92無鉛的發油量，且訂出幾年內要全面停止供油的時間表，讓機車族心裡有所準備，才不會引起反彈或民怨。

白智榮表示，台中市二行程機車從2014年的30萬輛，到2017年已減少到13萬7000輛，減幅近5成，汰換柴油車已有320輛申請，以1輛柴油車等於72輛二行程機車的排汙，有如淘汰2萬3000多輛二行程機車的汙染源，目前台中市的柴油車報廢數全國第1。

(中國時報)