少排廢氣 專家、保養廠投贊成票

2018年01月07日 01:03 中國時報 陳信榮 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油有意停售92無鉛汽油，車商認為現役市售汽機車皆能使用95以上無鉛汽油，對於新車銷售沒有影響；也由於兩種汽油價差有限、每公升僅1.5元，民眾用車意願估也不會受太大影響；保養車廠與專家則都持正面態度，認為有助高辛烷值油品配高壓縮比車子，燃燒效率好，減少油料，可以降低廢氣排放。

車商表示，使用92汽油的多數為車齡10年以上、低引擎壓縮比的高齡汽機車，改加95汽油並不影響車輛性能。近年來隨車輛油耗標準加嚴，新車為提升燃油效率紛紛拉高引擎壓縮比，現役新車幾乎都建議使用95或以上的汽油，僅少數商用車還使用92汽油；車商表示，中油若停產92汽油，對新車銷售幾乎沒有影響。

機車業者也表示，建議使用92汽油的大多數是二行程機車，車齡至少10年以上；市售的四行程機車、五期環保標準的噴射引擎機車都已建議加95汽油，因此機車銷售也不會受92停產影響。

車商表示，前幾年油價飆漲時，不少車主為省油錢紛紛降級改加92，油價回跌後改回加95或98，也未見對車輛有影響。

運益汽車保養廠店長吳慶瑞指出，92無鉛的燃燒效率可能較不完全，與更高級一點的汽油比，排放廢氣上有落差，甚至在某些車輛上使用驗車會過不了。

台大化工系退休教授施信民也認為，停用92無鉛有鼓勵消費者與車廠多使用高效率引擎效果，畢竟引擎燃燒效率好，油料可以用的較少，自然能減少廢氣排放，對環保有幫助。

(中國時報)