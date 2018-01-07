新聞透視－拿低價油開刀 小老百姓何堪

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中國時報

新世代車子馬力越來越高，中油又面臨電動車的轉型壓力，此時提出討論92無鉛汽油存廢是一個方向。本來加什麼油不加什麼油，是個人選擇，沒甚麼好抱怨的。無奈在薪資不漲的情況下，如貿然取消最低價油品，卻隱然會觸及「消費階級差異」神經。中油如果要做，還是得小心，最好選在低油價的時候實施，才不會惹民怨。

近年來車廠推出缸內直噴、小排氣量渦輪增壓引擎正當紅，小小一顆1.5升引擎即可榨出不輸過往2.4升引擎馬力。隨著汽缸溫度越高，消費者對油品的選擇更加重視，這從中油最貴98無鉛汽油有所成長也可看出。而以現狀來說，現行每周浮動油價調整，媒體報導時總是以95無鉛汽油價格舉例說明，就說明在台灣，95汽油早是馬力與價格的平衡點，汽機車族的主流選擇。

每部車子出廠都會標示建議添加油品，事實上，一般看法是消費者選擇車廠建議再往上高一級的汽油添加並不會對車子有傷害，反而對馬力可能有幫助。

既然92無鉛的車子加95不但沒有壞處，甚且還有好處，那為何還有人加92無鉛，理由多數就是「價格考量」。因此會加92的，機車族占很大多數，也有工作所需，拿汽油車送貨的勞工。以中油來說，兩者相差1.5元，一個月加下來，機車族少則幾十元，汽車族甚至有幾百元以上差異。

因此即便92無鉛可替代性高，鼓勵用好一點油品理由也屬正當，但如全面停售，卻需要考量對每月薪資與零用錢微薄的勞工、學生影響。即便要做，也需選擇對的時間點做。

以今年來說，各方機構預測油價就在高點，95無鉛目前每公升28元以上，甚至有挑戰30元機會，如果取消92汽油，等於強迫這些族群使用已調貴的油品。當然，中油還須評估，不會那麼快在今年就實施停售，但往後有任何拍板，必須切記選擇衝擊最小的低油價時間點來做，才能減低反彈。

(中國時報)

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