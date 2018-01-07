環保酒精汽油 成本高沒人氣

2018年01月07日 01:03 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

號稱可以減少化石燃料排放的酒精汽油試辦至今11年，由中油與台糖試辦的E3酒精汽油（汽油中添加3％燃料酒精）成效越來越低。中油銷量已比高峰時腰斬近半，台糖甚至停止直接販售。在能源局不打算擴大試辦下，號稱環保的酒精汽油現在面臨「不上不下」窘境，對比電動車熱度，形同被打入冷宮。

從糧食與植物提煉乙醇，拿來與汽油摻配的酒精汽油，因有可減少空汙排放效益，經濟部在2007年浩浩蕩蕩宣布試辦，由中油在北市、高雄市共14個加油站販售，並祭出每公升比95無鉛汽油便宜2元的優惠價吸客。後來台糖也加入，於2012年在台南虎山加油站試賣，總共達到15站。

當時酒精汽油喊得價價響，因中油是進口酒精摻配，還傳出要跟台肥合作開發稻稈廢棄物，自行提煉酒精生產。台糖原本也有預估投資30億，種植甘蔗田提煉酒精計畫，酒精汽油一時當紅。不過隨著政府推動全面供應E3酒精汽油政策喊停，也不再擴大酒精試辦據點，酒精汽油銷量開始從高峰歸於平淡。

中油2013年銷售酒精汽油曾達7834公秉，之後一路下滑，到前年只剩下4071公秉，比高峰時大減48％，即使祭出優惠價，但添加族群有限，多以計程車為主，盛況不再，甚至台糖台南站點後來直停售E3酒精汽油。

對此台糖解釋，因為自家甘蔗投資酒精汽油計畫喊停，加上銷量不多，也有車主反映一些馬力問題，因此取消，目前沒有重啟計畫。中油主管無奈說，酒精會吸水，儲放空間必須很謹慎，因此成本較高，政府沒有更進一步指示下，不會有新的擴大計畫。

主管機關經濟部能源局局長林全能坦言，由於這幾年油價處於低檔狀態，加上酒精料源進口不穩定，這項計畫沒有再予擴大。

且他認為，酒精還是要燃燒，一樣有二氧化碳排放問題，取自植物也減少碳中和效益，政府現階段也不打算再擴大據點或強制添加更高比例酒精汽油。會維持目前運作規模，等到未來看看狀況如何，再決定下一步怎麼做。

(中國時報)