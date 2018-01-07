治空汙 中火減少燃煤才有效

2018年01月07日 01:03 中國時報 廖志晃 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

中部地區空氣品質惡劣，南投縣環保局長方信雄指出，台中火力發電廠每日燃煤5萬噸，燃煤量超過南投縣1萬倍是最大汙染源，加上中龍鋼鐵每日2至3萬噸，當然烏煙瘴氣！中央應進行總量管制，逐年減少燃煤排放量，才能解決空汙問題。

方信雄指出，日前中南部空品不良，環保署認為台中、高雄市及南投縣，未依規定時間開設空汙防制中心，反應慢半拍！其實，當南投市、竹山鎮測得AQI超過150，環保局立即完成空汙防制中心二級開設，並要求縣內工廠降載，同時派員巡迴稽查；環保署不明就裡地指責，對士氣打擊很大！

方信雄強調，南投縣每日燃煤僅4噸，台中火力發電廠的燃煤量超過南投縣1萬倍，中火才是最大汙染源，但每次都要等到空品非常惡化才要降載，對空品維護沒有實際幫助。

方信雄指出，每年11月到隔年3月是旱季，也讓空氣汙染雪上加霜，因沒下雨，PM2.5在高空滯留不去，燃煤汙染持續排放累積；而在陸地的河川則有砂石疏濬造成揚塵，上下交攻，成為空氣品質的黑暗期，只有在降雨時把汙染物沖下來，空品才會變好，猶如「靠天吃飯」！

方信雄表示，南投縣防制空氣汙染，加強稽查露天燃燒，對行為人進行裁罰，甚至及於土地所有人；為避免河川疏濬造成揚塵，建置疏濬物聯網，掌握砂石車運輸流量與流向，短程堆置及長程運輸車輛分流，減汙防塵；對工區及汙染熱點進行連線監控。

台中市環保局表示，空氣是流通的，各縣市均有汙染的成因來源特性，中火已存在近30年，是中部最大的固定汙染源，為改善空氣品質，市長林佳龍上任後提出86項空汙管制措施，並刪減中火500萬噸生煤許可使用量，盼透過跨縣市合作，提升中部的空品。

(中國時報)