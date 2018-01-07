選將搶賴神牌 圍剿黃偉哲

2018年01月07日 01:03 中國時報 鄭舲 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

爭取代表民進黨參選台南市長的黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津、李俊毅及顏純左，昨再度進行電視辯論廝殺。被問到是否支持前市長賴清德當年「不進議會」的決定，葉宜津強調市長不該讓市政空轉；但黃偉哲毫不猶豫地說「我支持賴清德的價值觀」，搶攻「賴神牌」意味濃厚，似乎也呼應「賴清德團隊挺黃偉哲」的傳言。

黃強調挺賴市長價值觀

民進黨台南市長初選昨天進行第二場辯論，隨著選情緊繃，各選將除陳述政見，更利用回答提問的機會，狠酸黨內對手。其中，被問到2014年台南市議會發生民進黨議員跑票，當時的市長賴清德選擇不進議會抵制，若這6名參選是市長，是否也會這樣做？

葉宜津說，政治不是只有一個黨派、一個人的好惡，她認為當時議員跑票，顏純左應該負責。她若是市長，遇到再大不滿還是會進入議會，不會讓市政空轉。

顏純左則回擊，跑票不是市黨部責任，而是黨團責任。他身為副市長也要強調，賴清德雖然沒進議會，但市政沒有空轉，如果是他也會跟賴清德做一樣決定。

王定宇說，他沒有資格評論賴清德進或不進議會，只能說每個人都該說對不起。但他意有所指地說，遺憾有些人標榜賴清德精神，卻與「李全教們」一起打這場選戰。如果當時是他，他會進入議會，但不會對議長尊重。

進議會否？陳亭妃未答

陳亭妃則解釋，自己身為中常委，是擔任黨中央與黨團協調者，她支持賴清德不進議會做法，但並未回答自己進不進議會。

李俊毅強調，他是賴清德決定不進議會後「不讓他孤單的人」，只是換做是他不會這麼做。李俊毅話鋒一轉，把炮口對向黃偉哲，批評黃偉哲「拉起讓賴清德拒絕進議會的黑金之手」，諷刺黃偉哲「只想繼承市長之位，其他不繼承」。

目前民調暫居領先的黃偉哲則說，價值選擇上他支持賴清德，也因為賴的堅持，立院修改了《選罷法》，從黑箱改為記名投票。不過，進議會代表接受市民對市政的監督，因此會進議會，但不接受勒索很重要。

黃偉哲也提到，民進黨拿下或失去政權，都有非常多無黨籍或他黨人士支持，難道只能支持自己黨員，其他都是黑金嗎？別人支持或不支持可以接受，但絕不接受交易。

顏純左控黃拿他人手套

在交叉詰問時，顏純左指控黃偉哲過去參加一場公開剪綵時，拿走民進黨前副祕書長李俊毅的白手套，諷刺黃偉哲「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」。黃偉哲回應，他不經意拿了李俊毅手套，願意道歉。李俊毅隨後接受道歉，並說這件事就忘記吧，但也不忘酸黃偉哲道歉要有誠意，「至少看著我吧」。

(中國時報)