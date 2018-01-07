新聞透視－辯論互揭瘡疤 市政議題失焦

2018年01月07日 01:03 中國時報 楊孟立

隨著民進黨黨內初選逼近，這一次的台南市長初選辯論會各候選人不再先禮後兵，一出手就往死裡打，緊扣著2014年台南市議長選舉賄選案不放，這場初選彷彿成了賄選案的附加賽，勢必再次傷透民進黨支持者的心。

李俊毅來勢洶洶，一開場就拿出民調領先的黃偉哲與無黨籍議員郭秀珠的合影，批評黃偉哲與「黑金」聯手；之後更直言賴清德當初為了設下終結黑金的防線而不進議會，卻因為黃偉哲現在牽起了郭秀珠的手而出現「破口」。

民調居次的陳亭妃也未倖免，同樣被捲入這場議長賄選案混戰。顏純左就挑明當時擔任民進黨中常委，負責黨中央及台南市議會黨團協調的陳亭妃要為跑票負責；顏純左更說，當年黃偉哲與陳亭妃幫忙拉抬的市議員，其中就有跑票的人，如果黃、陳出線成為黨籍候選人，還要不要幫他們助選？

持平來說，黃偉哲與陳亭妃兩人民調領先，勢必成為眾矢之的。然而攻擊手段百百種，候選人卻一再使用傷害黨最深的手段，無疑是傷敵一千，自損八百，不僅讓民眾回憶起台南由「民主聖地」一夕淪為「民主見笑地」的不堪回憶，也讓最該被關心的市政議題失焦。

更何況，賴清德為捍衛自身清譽，斷然不進議會列席209天，不僅創下地方自治史惡例，更被監察院彈劾，這絕對是賴清德擔任台南市長以來最慘痛的經驗之一。如今檯面上的候選人雖口口聲聲「尊賴」，卻一再拿出賴當年的瘡疤互相攻擊，這一幕就像是在賴清德傷口上撒鹽。

民進黨在大台南執政逾20年，基本盤穩固，當下國民黨仍推不出強棒，黨內初選即大選態勢明朗，也難怪殺得刀刀見骨。但經過這場辯論，無疑又加深民進黨內鬥的負面形象，就算在台南、高雄等鐵票區不至於因此翻盤，但難保不會渲染到其他縣市。

(中國時報)