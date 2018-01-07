國民黨黃秀霜勤跑基層 高思博按兵不動

友善列印
中國時報
／台南報導

2018台南市長選情綠熱藍冷，相對民進黨選將6日在今年首場電視辯論會中煙硝味重，國民黨目前仍呈現靜悄悄態勢，已公開宣布捲土重來，再戰2018台南市長的前台南大學校長黃秀霜前天拜會台南市退休警察人員府城協會，公開挖無黨籍參選人、前台南市警察局長陳子敬牆腳，曾傳出獲黨主席吳敦義欽點的前立委高思博仍按兵不動。

民進黨初選選戰已呈肉搏廝殺，國民黨內連對提名機制都意見分歧，目前除了2014年獲徵召，臨時披掛應戰的前台南大學校長黃秀霜已經公開宣布爭取黨內提名，勤跑基層爭取支持外，被視為「黑馬」的前立委高思博，卻提出「全國一盤棋」的訴求，等待黨中央還招，也保留是否參選的空間，前台南市警察局長陳子敬則以無黨籍身分宣布參選，並以在野陣營沒有分裂本錢訴求，疾呼組成在野聯盟。

眼看黨中央對提名機制尚未定案，藍營人士對於是否推自家人參選或籌組在野聯盟應戰，也意見紛歧，黃秀霜陣營傾向比照民進黨，以全民調初選決定提名人選；但高思博則認為初選太耗人力物力，期待黨中央協調解決。

黃秀霜自去年11月19日宣布參加國民黨下屆台南市長提名初選後，勤跑基層爭取支持，她5日拜會台南市退休警察人員府城協會，並承諾當選市長將檢討台南市現行警察福利及津貼，比照雙北提高相關福利，此舉被視為直搗陳子敬大本營挖牆腳。

至於疾呼與國民黨組成在野聯盟，並由民調高者代表在野聯盟參選的陳子敬，仍維持一貫拜會地方人士、出席活動與民眾面對面等方式宣揚參選理念。

(中國時報)

新聞透視－辯論互揭瘡疤 市政議… 新聞分析－五府千歲vs.世代交替 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。