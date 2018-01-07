國民黨黃秀霜勤跑基層 高思博按兵不動

2018年01月07日 01:03 中國時報 洪榮志 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

2018台南市長選情綠熱藍冷，相對民進黨選將6日在今年首場電視辯論會中煙硝味重，國民黨目前仍呈現靜悄悄態勢，已公開宣布捲土重來，再戰2018台南市長的前台南大學校長黃秀霜前天拜會台南市退休警察人員府城協會，公開挖無黨籍參選人、前台南市警察局長陳子敬牆腳，曾傳出獲黨主席吳敦義欽點的前立委高思博仍按兵不動。

民進黨初選選戰已呈肉搏廝殺，國民黨內連對提名機制都意見分歧，目前除了2014年獲徵召，臨時披掛應戰的前台南大學校長黃秀霜已經公開宣布爭取黨內提名，勤跑基層爭取支持外，被視為「黑馬」的前立委高思博，卻提出「全國一盤棋」的訴求，等待黨中央還招，也保留是否參選的空間，前台南市警察局長陳子敬則以無黨籍身分宣布參選，並以在野陣營沒有分裂本錢訴求，疾呼組成在野聯盟。

眼看黨中央對提名機制尚未定案，藍營人士對於是否推自家人參選或籌組在野聯盟應戰，也意見紛歧，黃秀霜陣營傾向比照民進黨，以全民調初選決定提名人選；但高思博則認為初選太耗人力物力，期待黨中央協調解決。

黃秀霜自去年11月19日宣布參加國民黨下屆台南市長提名初選後，勤跑基層爭取支持，她5日拜會台南市退休警察人員府城協會，並承諾當選市長將檢討台南市現行警察福利及津貼，比照雙北提高相關福利，此舉被視為直搗陳子敬大本營挖牆腳。

至於疾呼與國民黨組成在野聯盟，並由民調高者代表在野聯盟參選的陳子敬，仍維持一貫拜會地方人士、出席活動與民眾面對面等方式宣揚參選理念。

(中國時報)