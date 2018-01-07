新聞分析－五府千歲vs.世代交替 小英的難題

2018年01月07日 01:03 中國時報 曾薏蘋

2018民進黨新北市長人選，雖然角逐者眾，卻沒人扛得起「領頭羊」的角色，就算贏不了，也要具有「固氣勢」的特質，到底是要五府千歲還是世代交替，新北市長人選，已成為蔡英文的一大難題。

民進黨新北市長人選包括立委吳秉叡、羅致政、北市副市長陳景峻、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君、閣揆賴清德。

賴雖然被視為最有能力與侯友宜抗衡，但隨著他接任閣揆後參選機會渺茫，但縱觀目前名單，要發揮「固氣勢」功能，似乎還看不到。

因此，一旦民進黨在台北市沒提名，新北市又是Ｂ、Ｃ咖人選上陣，不只輸了氣勢，更給柯文哲「劍指凱達格蘭大道」的契機，到時2018選舉，媒體注意力將全部放在柯文哲身上。

本屆民進黨在新北市只輸2萬多票，但中央執政政績不佳，想要延續當時氣勢並不容易，若派出政務官鄭麗君或徐國勇，賴清德勢必要肩負起新北輔選重責，但除非內閣有亮麗政績，否則，有意邁向大位的賴揆，是否願意承擔輸到脫褲的窘境？

至於時代力量立委黃國昌，雖然上次罷免案僥倖逃過一劫，但黃國昌是否轉戰新北市長的疑慮，一直讓民進黨芒刺在背。

民進黨新北市基層，把腦筋動到蘇貞昌、游錫堃也是無可厚非，但蘇貞昌與蔡英文結下的梁子，不是新聞；至於游錫堃，雖沒與蔡正面交惡，但是游一直耿耿於懷的「五府千歲」封號，就是蔡英文親信所「賜封」。

因此，若蔡英文想打贏新北市，蘇、游確實是可安定基層的牌，但要如何「請出」這兩尊，就看蔡英文的智慧。

只是，蔡英文雖一直主張「世代交替」，但2018是蔡政府的期中考，有著不能輸的壓力。因此，小英是要貫徹世代交替決心，還是勝選優先請出「五府千歲」，內心勢必有一番掙扎。

(中國時報)