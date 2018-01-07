徵召蘇、游出戰侯 成民進黨選項

2018年01月07日 01:03 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨新北副市長侯友宜民調高，被民進黨視為最強對手。圖為侯友宜南下台南市土城鹿耳門聖母廟參拜。（本報資料照片）

民進黨有意角逐新北市長的選將，從各民調看來，目前沒有一個是國民黨新北副市長侯友宜的對手；據透露，上周民進黨中常會，新北市黨部主委余天也在會中表達基層憂心；同時，新北議員也想要有「更大的母雞」，不想「小雞抬母雞」，盼黨中央徵召前行政院長蘇貞昌或游錫堃。

知情人士表示，3日余天在中常會說，國民黨新北市長人選大概在過年前就會決定，基層都很焦慮，希望民進黨也能早一點確定。身兼黨主席的蔡英文總統回應，「我們新北市的『小雞們』不是很勇壯嗎？」隨後就裁示，交由選對會召集人林錫耀與選對會研議。

民進黨祕書長洪耀福曾表示，新北市長選舉，是民進黨2018年地方選舉的重中之重，未來候選人，勢必要扮演「領頭羊」的角色，對於人選，不在乎性別、年齡。因此，黨內已傳出，民進黨新北市長黨內初選，將是一場「老人的戰爭」，而這兩人，就是皆有閣揆、總統府祕書長經歷的蘇貞昌及游錫堃。

黨政人士指出，目前蘇系力挺的是立委吳秉叡，之前新系幫吳募款，給吳時間衝刺，但吳的民調遲遲沒起色，因此一度傾向推賴清德，但是賴最後選擇當閣揆。但蘇系在各縣市沒有一位縣市首長，所以這次希望吳秉叡能拿下新北，只是「吳秉叡可能成也蘇貞昌、敗也蘇貞昌」。

該人士分析，吳一直都是蘇帶著跑行程，久而久之，以蘇的魅力，大家都覺得「蘇比較像候選人」，加上賴清德接閣揆後，蘇行程跑得更積極，總讓人有「老身要出馬」感覺。

至於游錫堃雖表態不選，不過外界多認為，若是徵召，游還是可能披掛上陣，畢竟上屆選舉只輸2萬多票。黨政人士指出，游目前在新北雖不像蘇那麼活躍，但偶爾也會參加子弟兵辦的「台灣好政說明會」，為蔡政府辯護。

黨政人士認為，民進黨迄今群龍無首，「賴清德的民調當然最好，但參選新北無望，希望能有更大的咖」。新北市屬徵召區、以民調為基礎，由黨徵召最有可能勝選的人；蘇、游屢被放在黨內私下做的民調中，兩人支持度不相上下，並都高過其他有意參選者；小英心中盤算的好牌，應該就是蘇、游兩人，看最後誰出線。

(中國時報)