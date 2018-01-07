提前二階聯合筆試 台、清互槓

2018年01月07日 01:03 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大昨日舉行校務會議，「提早舉行第二階段聯合筆試」成為眾人熱議話題；由於台大認為今年甄試撞期太嚴重，原本預計2019年推出的二階聯合筆試勢必得要提早今年上路，擔任招聯會召集人的清大卻認為台大此舉違反招生簡章，台大則反批清大給台大「穿小鞋」，還指清大自己也曾在出過招生簡章後又修改，雙方吵得不可開交。

甄試撞期 好像中樂透

台大教務長郭鴻基、台大電機系教授吳瑞北、台大副教務長張耀文等昨日都提到甄試撞期問題。郭鴻基表示，撞期對台大是非常嚴重的問題，台大常處於被動，「不管選了那一天，像中樂透一樣，其他學校就和台大選同一天。」但台大校內各系也撞得厲害，4月14日這個超級星期六就有25系撞期，目前積極了解招聯會要如何處理。

吳瑞北則表示，甄試時間撞期，如果移到周間，對要上課的人不方便，移到周日會碰到工作人員一例一休，因此大家都選周六；現在台大想要提前舉行二階聯合筆試，教育部和招聯會卻只把責任推給台大。

就事論事 招聯會休戰

張耀文更是挑明說，清大給台大「穿小鞋」，招聯會表示台大的招生簡章已經出了，卻臨時決定要考聯合筆試，可能影響學生權益，台大必須拿到每個考生同意書；但張耀文表示，清大2014年11在月初出招生簡章，月底又改，理由是工業工程與工程管理學系的篩選倍率要修正，「我請問清大有拿到每個考生的同意書嗎？不要只允許清大放火，不許台大點燈。」

對此，招聯會回應表示，衝堂問題已經多年，今年經過協調還比去年改善，簡章的穩定性關乎考生權益，非常重要必須捍衛。全部的學校在簡章定稿前都已經深思熟慮，目前台大傳出有狀況需要調整，但是招聯會必須考慮的不是一所學校，教育資源不能只為一校所用，一切等看到台大提案，看到調整以及補救措施後，常委們再來共同研議如何保障全體考生權益。

招聯會也表達「休戰」之意，「其他強烈的字眼，不適合一來一往，我們只就事論事，不想再多說甚麼。」

考招制度 台清結梁子

過去半年來，清大和台大為了考招制度「互動」頻繁，但兩校早在2015年8月1日，台大把自從招聯會成立後，掌控長達6屆、18年的招聯會召集人頭銜讓給清大校長賀陳弘之後，就已結下梁子。今年台大提前二階聯合筆試是否成案，各界都在看。

(中國時報)