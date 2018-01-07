聯合筆試 不會排除各系特色題

2018年01月07日 01:03 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大甄試第二階段嚴重撞期，不但校外撞期，校內也撞期，台大教務長郭鴻基昨表示，將提早舉行的二階段聯合筆試，試題會有相似學系的共通性，但也會保留各系特色試題。

台大昨日校務會議針對甄試二階筆試議題，討論非常熱烈。台大醫學院公共衛生系教授季緯珠首先提問，聯合筆試只幫到一部分學系，對於不須筆試學系沒有幫助，像公衛系有面談，不會3分鐘決定一生，牙醫系要考雕刻牙齒，都不是聯合筆試可解決。

教務長郭鴻基表示，聯合筆試確實只能解決一部分問題，要設身處地為學生著想，宗旨是讓學生有更多選擇。電機系教授吳瑞北則表示，去年此時已經預見到甄試撞期情況慘重，成立策略小組，明年開始不能5科選4科，不能用總級分，同分會非常多。

台大提出兩個因應方式，第一是類似類組一起考筆試，第二是一些系所委屈一點，甄試改到周間，但後者有困難，周間要上課，其實周日甄試也有困難，因為會遇到甄試委員一例一休問題，他呼籲希望所有的系院配合，類似科系聯合筆試，讓學生多一點選擇，不然會把學生逼到別的學校或國外去。

有教授提問，聯合筆試考生物、化學、物理等，外界質疑是不是把高中學科考深一點？郭鴻基表示，二階聯合筆試有共通性考題，但也可以設計考題給各學系有自己想要考的部分。

學生代表表示，希望二階筆試愈少愈好，自己也考過甄試筆試，結果出題教授有特定宗教傾向和意識形態。

(中國時報)