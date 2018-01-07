聯合筆試 不會排除各系特色題

友善列印
中國時報
／台北報導

台大甄試第二階段嚴重撞期，不但校外撞期，校內也撞期，台大教務長郭鴻基昨表示，將提早舉行的二階段聯合筆試，試題會有相似學系的共通性，但也會保留各系特色試題。

台大昨日校務會議針對甄試二階筆試議題，討論非常熱烈。台大醫學院公共衛生系教授季緯珠首先提問，聯合筆試只幫到一部分學系，對於不須筆試學系沒有幫助，像公衛系有面談，不會3分鐘決定一生，牙醫系要考雕刻牙齒，都不是聯合筆試可解決。

教務長郭鴻基表示，聯合筆試確實只能解決一部分問題，要設身處地為學生著想，宗旨是讓學生有更多選擇。電機系教授吳瑞北則表示，去年此時已經預見到甄試撞期情況慘重，成立策略小組，明年開始不能5科選4科，不能用總級分，同分會非常多。

台大提出兩個因應方式，第一是類似類組一起考筆試，第二是一些系所委屈一點，甄試改到周間，但後者有困難，周間要上課，其實周日甄試也有困難，因為會遇到甄試委員一例一休問題，他呼籲希望所有的系院配合，類似科系聯合筆試，讓學生多一點選擇，不然會把學生逼到別的學校或國外去。

有教授提問，聯合筆試考生物、化學、物理等，外界質疑是不是把高中學科考深一點？郭鴻基表示，二階聯合筆試有共通性考題，但也可以設計考題給各學系有自己想要考的部分。

學生代表表示，希望二階筆試愈少愈好，自己也考過甄試筆試，結果出題教授有特定宗教傾向和意識形態。

(中國時報)

提前二階聯合筆試 台、清互槓 非典型台大校長 管爺創多項紀綠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。