非典型台大校長 管爺創多項紀綠

2018年01月07日 01:03 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

準台大校長管中閔雖非台大畢業，但台大代理校長郭大維讚賞他非常優秀，相信會帶領台大有更好的發展。（本報資料照片）

台灣大學前晚經過2輪投票，選出台大財經系講座教授管中閔擔任新校長，預計下月1日上任。代理校長郭大維指出，管中閔非常優秀，相信會帶領台大有更好的發展，他相當期待。

管中閔在好幾個方面都是「非典型」台大校長。首先他並非台大畢業，而是畢業於文化大學，是台大34年以來繼虞兆中（中央大學土木工程系）之後，首位非台大校友擔任台大校長。

其次，以經濟領域專長的管中閔，也破除過去台大數任「理工、醫學院輪流當院長」的慣例，上一任台大校長楊泮池出自醫學院，前一任是理工領域的李嗣涔，再前一任是出自醫學院的陳維昭。此外，管中閔是台大創校百年來，繼孫震之後，第二位出身經濟學者的校長。

台大代理校長郭大維在昨日在校務會議前接受媒體採訪指出，候選人因專業領域不同，對於台大也會有所不同想法，但台大強調多元，「不管是哪位候選人當選，都是台大的福氣。」他表示，管中閔非常優秀，會帶領台大有更好的發展，他相當期待。

至於管中閔過往擔任政務官、學者時，常針砭時政，媒體追問郭大維是否會擔心他當上校長後仍不改作風？郭大維笑答，台大教授對時事發表意見，本來就是一個常態。

(中國時報)