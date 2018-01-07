非典型台大校長 管爺創多項紀綠

台灣大學。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
準台大校長管中閔雖非台大畢業，但台大代理校長郭大維讚賞他非常優秀，相信會帶領台大有更好的發展。（本報資料照片）

台灣大學前晚經過2輪投票，選出台大財經系講座教授管中閔擔任新校長，預計下月1日上任。代理校長郭大維指出，管中閔非常優秀，相信會帶領台大有更好的發展，他相當期待。

管中閔在好幾個方面都是「非典型」台大校長。首先他並非台大畢業，而是畢業於文化大學，是台大34年以來繼虞兆中（中央大學土木工程系）之後，首位非台大校友擔任台大校長。

其次，以經濟領域專長的管中閔，也破除過去台大數任「理工、醫學院輪流當院長」的慣例，上一任台大校長楊泮池出自醫學院，前一任是理工領域的李嗣涔，再前一任是出自醫學院的陳維昭。此外，管中閔是台大創校百年來，繼孫震之後，第二位出身經濟學者的校長。

台大代理校長郭大維在昨日在校務會議前接受媒體採訪指出，候選人因專業領域不同，對於台大也會有所不同想法，但台大強調多元，「不管是哪位候選人當選，都是台大的福氣。」他表示，管中閔非常優秀，會帶領台大有更好的發展，他相當期待。

至於管中閔過往擔任政務官、學者時，常針砭時政，媒體追問郭大維是否會擔心他當上校長後仍不改作風？郭大維笑答，台大教授對時事發表意見，本來就是一個常態。

(中國時報)

聯合筆試 不會排除各系特色題 新聞透視－強勢、具募款能力 管…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。