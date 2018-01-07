新聞透視－強勢、具募款能力 管中閔出線主因

2018年01月07日 01:03 中國時報 簡立欣

台大新任校長由前國發會主委管中閔當選，大爆冷門；據了解，管出線主因是表現強勢、有自信，且有自行募款能力，這是現階段台大需要的人選。

不願具名的遴選委員表示，管中閔兩輪投票的票數都很高，外界一致看好的中研院副院長周美吟卻在第一輪就被刷掉，由電資學院院長陳銘憲進入第二輪，中間充滿政治操作。

根據台大校長遴選規定，通過書面審查的8位候選人，要再通過校務會議推薦，才能成為正式候選人，參加5日的校長遴選投票；而上月23日校務會議推薦投票規定，必須獲得172名代表的1/3票數，即58票，才能通過門檻且不再繼續計票，因此當天過關的5人，包括周美吟、台大文學院前院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大副校長張慶瑞和管中閔都獲得58票，外界比的就是誰的「不推薦票」多。

而當天投出的「不推薦票」分別是：周美吟37票、陳弱水30票、陳銘憲83票、張慶瑞45票及管中閔61票，周美吟和陳弱水最早到達門檻，勢均力敵。

不料，5日的正式投票結果，據了解，周美吟第一輪「票數很低」就被刷掉，管中閔獲得12票為第一高票，陳銘憲與張慶瑞都是9票，並列第二高票。21位遴委再針對陳、張二人投票，結果陳銘憲勝出，與管中閔進行第二輪PK。第二輪投票，管中閔仍然獲得12票，陳銘憲9票，管中閔最後獲勝。

有台大教授分析表示，關鍵就在5日正式投票的規定，首先一定要兩輪投票，第一輪每人可以投2到5票，第二輪每人1票。由於第一輪規定要投2票以上，否則算廢票，如此一來早有心儀人選的遴選委員就會一票投強，一票投弱，以使不具當選希望者進入第二輪，並在第二輪被淘汰。

一位遴選委員表示，外界說管中閔當選是爆冷門，但其實管中閔閉門面談和公開治校理念時，表現強勢、流暢、有自信，且遴選委員也認為未來台大校長要有自行募款的能力，而管中閔正是「台大這個階段需要的人選」，這是管中閔出線的重要原因。

(中國時報)