高教工會：台大恐成高教自經區

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中國時報
／台北報導

前國發會主委管中閔當選台大新任校長，高教工會組織部主任林柏儀昨日凌晨在臉書發文指出，他難以對台大的未來抱持樂觀，「這所傾國家資源累積而成的公立大學，逐步要變成排除人民、牟利掛帥的高教自經區了嗎？」

林柏儀表示，雖不知道管中閔學識是否足以擔任台大校長，但對於管中閔在國發會主委任內強硬試圖推動「自由經濟示範區」記憶猶新，當時只要國內大學與國外大學合作，就可以在全國各大專院校校地內劃入「高教自經區」，學生學費完全不受既有法規管制、教師不受《教師法》保障工作權益、架空教師評審與申訴管道、不用設置校務會議來保障校園民主決策等。

林柏儀抨擊，當時管中閔絲毫沒有反思政策可能造成的衝擊，也不願和工會或社運團體深入溝通，只是一味灑資源做了「廣告」與「懶人包」繼續單向宣傳，直到法案在立院遭遇杯葛，才黯然下台了事。

林柏儀指出，雖然最後「自經區」條例沒過，但教育部以修改行政命令的方式，授權大學辦理和高教自經區計畫相同內容的「專班」，許多學費每年60萬以上，讓自經區借屍還魂，例如高雄餐旅大學辦的藍帶廚藝卓越中心，用極低價格使用校內用地，卻收取昂貴學費，一般其他學生不能接近，引來校內師生抗議。

林柏儀表示，雖然當時管中閔因此而下台，但其思想不死，現在甚至「空降成為了台大校長，象徵不但是他個人在遴選委員會以及有力者間的實質影響力，更是這類鼓吹自由放任市場的右翼新自由主義思潮，依然是政界與學界的領導力量，甚囂塵上。」

(中國時報)

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