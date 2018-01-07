新聞透視－海陸空包夾 毒害美麗寶島

2018年01月07日 01:03 中國時報 孟祥傑

基隆潮境公園前身為「長潭里垃圾掩埋場」，在2002年改建成公園，透過空拍機畫面仍然清晰可見，當初留下的大片掩埋場面積。（翻攝自空襲爆社）

台灣四面環海、島上溪流遍布，看似美麗寶島，然而在已故紀錄片導演齊柏林的鏡頭下，中南部灰濛濛的空汙霧霾、光禿山頭與滿山垃圾，連海岸線都發現裸露垃圾沖入海中，不禁讓人驚覺，原來我們口中的福爾摩莎，如今已面臨海、陸、空汙染三方同步夾擊，政府再不從源頭解決處理，難道要讓毒害遺留子孫？

恐經食物鏈毒回人體

早年環保意識不張，在都會區、工業區快速發展之際，海岸、河畔因鮮少人煙出入，被視為荒地，成為各級政府堆置垃圾、業者傾倒廢棄物的首選之處，殊不知這些廢棄物排出的汙水甚至重金屬有毒物質，排入溪流、海洋後，其實正隨著食物鏈又回到我們的身體，一點一滴侵蝕著我們的健康與生命。

當年北市內湖垃圾山、新北大漢溪沿岸垃圾場因惡臭、汙水四溢引發高度民怨，中央與雙北展開大規模清運工程，要還給民眾一個健康安全的生活環境的同時，位於基隆八斗子海岸、花蓮七星潭海濱的垃圾掩埋場，竟未先移除巨量垃圾，直接在上方興建公園，表面看似復育、環保，實際只是用植栽蓋住垃圾毒物的「掩耳盜鈴」之舉，任由汙染物繼續排入海中，毒害海岸生態。

雖然花蓮市公所2005、2009、2012年三度投入大筆經費修築海岸護坡、擋土牆與蛇籠，還投擲上百塊消波塊，卻難敵海浪經年累月拍打沖蝕，岸際垃圾仍裸露甚至崩落海中，被齊柏林生前拍下發表引發社會關注，基隆潮境公園下方垃圾也遭遇同樣問題。

治標不治本禍留子孫

面對問題，花蓮市公所只是再向中央申請1億多元工程經費再做護坡工程，潮境公園主管單位海科館更僅以「開挖移除原場垃圾，恐造成二次汙染」之由，不願從根解決，不禁令人質疑：「護坡工程一再被證明失敗，為何地方政府執意走錯誤的老路？」

而新竹新豐鄉海岸、台南曾文溪善化段河岸的爐渣、含戴奧辛集塵灰濫倒問題，嚴重威脅居民健康，但中央與地方政府總是慢半拍處置，迄今不肖業者仍消遙法外，面對海、陸、空全面夾擊的汙染危機，政府再不大刀闊斧從根源解決問題，不斷重蹈治標不治本的覆輒，浪費人民血汗錢事小，毒害子孫才真正可怕。

(中國時報)