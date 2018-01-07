新豐海岸 戴奧辛超標

2018年01月07日 01:03 中國時報 莊旻靜 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹縣新豐鄉沿海地區、台南市曾文溪善化河段河堤內滯洪池農地長期遭傾倒爐渣、集塵灰，殘害海岸生態，新竹縣環保局與環保署去年重啟調查，確認環保團體批評為「最毒海岸線」的戴奧辛檢測值超標嚴重，今年將斥資3800萬元處理，環團同時要求揪出殘害生態的黑手。

新竹縣新豐鄉沿海地區數十年前遭非法傾倒爐渣、集塵灰等廢棄物，環保團體批評為「最毒海岸線」。新竹縣環保局長黃士漢指出，環保局與環保署2017年重啟調查，確認該區域廢棄物共達3萬5629立方公尺，其中有害的集塵灰達1380立方公尺，占總量4％，且戴奧辛檢測值為2750至4470皮克（p-TEQ/g），遠超過1000皮克的廢棄物管制標準。

新竹縣環保局表示，先前已編列700餘萬元處理，但疑因金額太低而流標6、7次，去年10月25日向環保署提出「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海濱非法棄置場址汙染緊急應變處理計畫」，12月11日獲環保署同意補助3800萬元，盼能盡快完成招標，預計將作為場址分選工作、集塵灰的處理費、設計監造費。

台南曾文溪善化河段河堤內滯洪區農地日前被人發現遭回填大量事業廢棄物，面積廣達1、2公頃，台南社大環境行動小組連日追查，發現當地竟是曾文工業區，且在易淹水區填土約2米後用來掩埋爐渣，甚至涉嫌竊占國有林地，「滯洪區農地竟有工業區用地，政府官員究竟在幹嘛？」

台南社大指出，許多焚化爐底渣回收再利用後，回填至魚塭、農地、溪流沿岸，公部門總以溶出實驗無毒、不會汙染環境而不了了之。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰說，曾文溪善化河段堤防滯洪區農地遭回填，業者鋪上水泥，以此矇混為再利用的「低強度水泥」，政府卻照單全收還背書，讓人對政府很失望。

(中國時報)