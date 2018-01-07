拯救毒海岸 環境安全先評估

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中國時報
、呂筱蟬、／綜合報導

台灣「毒海岸」還有沒有救，甚至能起死回生？學者均認為，不論堆置何種廢棄物，都應先全數移除，再施作改善工程，避免遺留的毒性物質或氣體影響生態環境，而現存及未來的廢棄物，也應以更嚴謹態度、更先進技術處理，避免毒留子孫。

有「土地守護者」之稱的中華醫事科技大學副教授黃煥彰認為，埋藏廢棄物的沿岸地區想要活化再利用，一定得先清出廢棄物後再進行分類處理，成本一定相當高；同時，隨著海岸線的退縮，沿岸地區的廢棄物掩埋場，也有進行周邊防護的必要，以免汙染海洋。

黃煥彰建議，沿岸地區的掩埋場，一旦決定再利用的話，除了綠化興建公園，不妨考慮清除、分類處理原有的廢棄物，並進行相關整治後，讓此一廢棄物掩埋場延長使用壽命，甚至改為掩埋有害事業廢棄物，以減少掩埋場、焚化爐不足的壓力。

中央大學環境教育中心主任呂理德表示，不管是堆置何種廢棄物或掩埋場，遭受汙染的土地稱為「棕地」，如果是核廢料等廢棄物，土地應該永久不得利用；如果是放射性的廢棄物，則可自然分解。

他認為，棕地想要利用，最理想狀態一定是去除所有汙染物再進行下一步工程，但現實狀態一定是不可能，如果新竹或桃園想在毒海岸或河濱垃圾掩埋場施作綠美化工程，先行條件一定要做環境安全評估，像是不得種植食用類作物，如果是公園遊憩類設施，也要注意到周遭地下水、土壤等是否遭受汙染或是進一步做改善。

交大土木工程系教授單信瑜直言，只要有生產就一定有廢棄物，有害事業廢棄物在處理上當然希望循環利用，但實質上有困難，也沒有合法又明確的途徑處理，造成亂倒事件愈來愈多。

針對垃圾掩埋場建成公園，單信瑜表達認同，指掩埋場過去埋的雖是生垃圾，經過植生綠化，若經過3、40年歲月洗禮，已不在排放甲烷，綠化後可作為公園，但不適合做大型構造物，否則會有沉陷問題，有些灰渣場有殘渣飄散的可能性，含重金屬及戴奧辛，但透過適當措施仍是可以活化的。

(中國時報)

新豐海岸 戴奧辛超標

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