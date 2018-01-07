開挖篩分 垃圾山變森林公園

2018年01月07日 01:03 中國時報 劉于翔 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

全台多處海岸、溪畔被各類廢棄物占據甚至毒害汙染，威脅民眾健康安全，首善之區的雙北地區，早年也深受垃圾山所苦。曾有台北毒瘤之稱的北市內湖垃圾山，歷經4任市長大力整頓移除，終於變成草木扶疏的花園綠地；改制前的台北縣更耗時18年清運大漢溪沿岸垃圾場，並將新增的213公頃河灘地打造成河濱休閒空間。

早在1970年，當時人口相對稀少的內湖葫洲里（現為蘆洲里）基隆河畔窪地，被選為垃圾造山地點，到了1985年，持續累積的垃圾堆出名聞遐邇的「內湖垃圾山」，變成北市一顆大毒瘤。

在中央、地方通力合作展開清運內湖垃圾山工程，但原訂4年2個月的工期，最後歷時7年3個月才完工，清除困難度可見一斑。在清除垃圾山同時，施工單位一鏟一鏟細分出可燃垃圾、各種資源垃圾及土石資源，原無處可去的30多萬立方米土石方，在市府送驗認定符合《土壤汙染管制標準》，並與台北港協商後用於填海造陸，不僅讓2項重大工程互取所需，更省下高達1億2300萬元的土方清理費用。

內湖垃圾山移除後創造出16公頃綠地，並提供相當3座中山足球場面積的休閒、親水、景觀綠地，變成內湖、南港最大親水觀景綠帶及民眾休閒最佳去處。

早期被台北縣各鄉、鎮、市公所當作垃圾場的大漢溪沿岸，因環境髒亂惡臭，台北縣政府1992年至2009年間大規模清運三重、新莊、板橋、樹林及土城等5處沿岸垃圾場，共高達1005萬公噸垃圾。

移除河濱垃圾場後增加約213公頃河灘地，縣府與改制升格的新北市府持續開闢西盛河濱公園、樹林原住民主題公園、三重環保公園、柑園河濱公園、浮洲藝術河濱公園、板橋河濱公園、馬祖田河濱公園、土城河濱公園等綠地，另打造鹿角溪、城林等人工溼地與棒球場、籃球場、遙控飛機場、賽車場、自行車道、新月景觀橋等設施，與綠意盎然的廣大草坪，昔日讓人退避三舍的大漢溪、淡水河沿岸垃圾山消失後，如今已搖身變成新北市民最愛的水岸休憩所在。

(中國時報)