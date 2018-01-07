海浪侵蝕 掩埋場崩落二度汙染

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中國時報
／綜合報導

基隆潮境公園及花蓮環保公園早年均是位於海岸線的垃圾掩埋場，在未先移除巨量垃圾，直接改建為公園，如今邊坡海堤長年經海浪拍打侵蝕，發生垃圾裸露甚至崩落海中造成汙染，還成為已故導演齊柏林《看見台灣》紀錄片中的素材，令人怵目驚心。

基隆八斗子潮境公園過去為「長潭里垃圾掩埋場」，自1976年啟用16年後封場復育，於2002年直接在上百噸垃圾上方興建潮境公園，但公園東北側海堤、邊坡經海浪長年拍打沖刷，近來草皮下垃圾裸露，甚至流入海中，造成海洋汙染。

但海科館強調，目前水質環境監測無異常，教育部已在2016年補助費用先修築一段海堤，以防海浪拍打侵蝕邊坡，剩餘部分將另行爭取預算施作。

基隆市政府與海科館考量挖除地面下垃圾恐造成「二度汙染」，現階段朝向逐年補足胸牆及護堤設施，暫不考慮移除垃圾。

同樣由垃圾掩埋場轉型為公園者，還有鄰近七星潭的花蓮環保公園，1987年花蓮市垃圾場啟用9年飽和後，封場後未移除垃圾，改建成花蓮市環保公園，由於海浪侵蝕造成垃圾裸露，炎熱天氣惡臭難聞，雖3度執行海岸護坡工程，修築擋土牆與蛇籠，投擲消波塊仍不敵海浪侵蝕。

花蓮市公所將向環保署爭取2階段工程預算整治，針對斷崖上封存垃圾做清運、護坡及加強排水工作。市長魏嘉賢指出，環保公園海岸線開挖後，預計將1萬立方公尺的土石及垃圾移至現有垃圾掩埋場，原地斜坡將以生態工法覆蓋沃土、設置植生草袋。

(中國時報)

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