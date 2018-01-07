愛上梅根 放蕩哈利變穩重

2018年01月07日 01:03 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

英國哈利王子（右）與未婚妻梅根．馬克爾（左）上個月耶誕節當天，手勾著手前往英格蘭桑德林罕一間教堂作禮拜，甜蜜模樣令人羨慕。（美聯社）

英國肯辛頓宮去年11月27日宣布，33歲的哈利王子將於今年5月19日正式迎娶平民出身、非裔混血的美國演員梅根．馬克爾（Meghan Markle）。哈利透露，自己初識梅根不久，就知道她是「真命天女」，過往形象放蕩不羈的哈利在愛情洗禮下，也變得更加成熟穩重。

這對未婚夫妻接受媒體訪問時透露，兩人2016年7月透過一位女性朋友介紹認識。梅根說，他們初次約會前，自己並不了解英國王室，「她（介紹人）想撮合我們，當時我只問，『他（哈利王子）是個好人嗎？』」哈利也稱，自己從來沒有看過梅根演出的電視影集或電影。

交往1年半 認定真命天女

哈利在訪問時表示：「能夠認識不屬於自己圈子的人、認識彼此所知不多的人，是件非常新鮮的事，所以我們從一開始就在認識全新的彼此，逐漸了解對方」。兩人在倫敦約會2次後，哈利就邀請梅根一同前往非洲南部國家波札那（Botswana）露營渡假，他說：「大概3、4個星期後，我才成功說服她和我一起去。我們在星空下露營…她和我一起在那裡待了5天，真的很美好。」

哈利透露，認識梅根不久後，他就知道她是自己的真命天女：「我很快就愛上梅根，我確信這是件始料未及的好事，一切如此完美，這個美麗的女子闖入我的生命，我也進入了她的生命中。」

小倆口交往不到1年半，哈利就決定與梅根共度餘生。某個星期天，兩人在肯辛頓宮的諾丁罕小別墅（Nottingham Cottage）一起準備烤雞晚餐時，哈利忽然單膝下跪向女友求婚，讓梅根又驚又喜。哈利透露：「她根本沒等我說完話，就一直問我，『我可以說我願意了嗎？』」

求婚戒 鑲上對黛妃思念

哈利求婚後，兩人開心相擁，然後哈利拿出戒指為梅根戴上。這枚戒指是哈利親自設計，戒身以黃金打造，其中2顆小鑽則是哈利之母黛安娜王妃的收藏。哈利說，這個設計是要讓母親「陪伴我們度過瘋狂的人生旅程」，梅根則稱讚哈利非常貼心，這個戒指對她而言很重要，因為這象徵「她（黛妃）也是其中的一部分，陪伴著我們」。

英國王室已決定在溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St. George’s Chapel）舉行婚禮，婚禮費用將由英國王室全額負擔。據倫敦婚宴顧問鄧恩估計，哈利和梅根的婚禮花費至少需要50萬英鎊（約台幣2000萬元）。據傳梅根的家人已為她訂製英國已故鬼才設計師亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen）品牌的婚紗，婚禮的其他花費如婚宴、場地、維安等也將十分驚人。

梅根婚後 將退出演藝圈

現年36歲的梅根擁有美國名校西北大學的戲劇與國際關係學位，2011年參與影集「無照律師」（Suits，陸譯「金裝律師」）演出後，打開知名度，平時也致力倡議人權。她曾和美國製片人安格森（Trevor Engelson）有過一段2年的婚姻，2013年離婚。梅根也預告，嫁給哈利王子後，將終止演藝工作，把時間與精力放在對她而言更重要的事物上。

(中國時報)